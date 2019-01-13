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сегодня, 12:45 2

В Благовещенске китаянку осудили за взятку таможенному инспектору

В Благовещенске китаянку осудили за взятку таможенному инспектору
Фото: Амур.инфо

6 марта в Благовещенске суд вынес приговор гражданке Китая. Ее признали виновной в покушении на дачу взятки.

Установлено, что китаянка пыталась дать взятку в размере 5 тысяч рублей государственному таможенному инспектору Благовещенского таможенного поста. Она просила не проводить таможенный контроль в отношении своего багажа.

Как сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, женщина полностью признала свою вину. Суд, с учетом позиции государственного обвинителя – Благовещенской транспортной прокуратуры, приговорил гражданку Китая к штрафу в размере 50 тысяч рублей.

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#происшествия #суды

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Комментарии
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  • Гефест

    Гефест
    1 час назад

    А когда таможенных инспекторов начнут сажать, а то уже 20 лет поголовно берут взятки и не одной посадки? Про этих миллионеров в погонах знает и начальство, и СБ, и транспортная, и ФСБ, да весь город знает и никто тотальную коррупцию не замечает. Видимо начальство и контролирующие так же со стойки кормятся.

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    Ну видимо да-кормятся.

    Но в последнее время что то стало меняться-например, начальник поста в "бегах".

    Но то что они зажрались это факт.

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