В Благовещенске китаянку осудили за взятку таможенному инспектору

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6 марта в Благовещенске суд вынес приговор гражданке Китая. Ее признали виновной в покушении на дачу взятки.

Установлено, что китаянка пыталась дать взятку в размере 5 тысяч рублей государственному таможенному инспектору Благовещенского таможенного поста. Она просила не проводить таможенный контроль в отношении своего багажа.

Как сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, женщина полностью признала свою вину. Суд, с учетом позиции государственного обвинителя – Благовещенской транспортной прокуратуры, приговорил гражданку Китая к штрафу в размере 50 тысяч рублей.