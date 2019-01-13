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сегодня, 12:30 4

В столицу БАМа прибудет эшелон с 500 образцами военной техники

В столицу БАМа прибудет эшелон с 500 образцами военной техники
Фото: пресс-служба администрации Тынды

Акция «Сирийский перелом» стартовала 23 февраля в Москве и завершится 8 мая. В течение этого времени эшелон пройдет по всей территории Российской Федерации с остановками на 61 крупной железнодорожной станции, где состоятся патриотические мероприятия с демонстрацией военной техники. В Тынду поезд прибудет 22 марта.

В пятницу, 22 марта, на перроне тындинского вокзала состоится торжественная встреча военного эшелона. Мероприятие начнется в 9 утра с концерта творческих коллективов города. В 10:10 тындинцы будут встречать прибытие поезда, после чего состоится митинг. Для гостей праздника работники поезда представят экспозицию военной техники.

Концертную программу представят также творческие коллективы, которые прибудут в составе эшелона. При отправлении поезда со станции Тында передвижной военный оркестр исполнит «Прощание славянки».

На всероссийскую военно-патриотическую акцию «Сирийский перелом» приглашаются все желающие. На мероприятии будут присутствовать представители администрации города Тынды и Тындинской городской думы, отдела военного комиссариата, тындинского отделения «Боевого братства», детско-юношеского движения «Юнармия», РДШ, ВОД «Волонтеры победы», студенты и школьники.

На мероприятии все желающие смогут написать заявление на военную службу по контракту.

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#военные #праздники #Тында

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 час назад

    А что переломили? Экономику РФ?

  • Борис82

    Борис82
    59 минут назад

    Пропогандонская фигня, металлолом какой-то катают с московских свалок. Позорище. Для полных дебилов трюк о "великой" России.

  • alex 3

    alex 3
    58 минут назад

    а еще хорошо бы атомную субмарину на платформу погрузить и по городам показывать, какие мы сильные!

  • sabotazh

    sabotazh
    23 минуты назад

    Мы посмотрим как наши налоги проплывают мимо с кучей ненужного металла... За чей счет банкет, господа?

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