В столицу БАМа прибудет эшелон с 500 образцами военной техники

Фото: пресс-служба администрации Тынды

Акция «Сирийский перелом» стартовала 23 февраля в Москве и завершится 8 мая. В течение этого времени эшелон пройдет по всей территории Российской Федерации с остановками на 61 крупной железнодорожной станции, где состоятся патриотические мероприятия с демонстрацией военной техники. В Тынду поезд прибудет 22 марта.

В пятницу, 22 марта, на перроне тындинского вокзала состоится торжественная встреча военного эшелона. Мероприятие начнется в 9 утра с концерта творческих коллективов города. В 10:10 тындинцы будут встречать прибытие поезда, после чего состоится митинг. Для гостей праздника работники поезда представят экспозицию военной техники.

Концертную программу представят также творческие коллективы, которые прибудут в составе эшелона. При отправлении поезда со станции Тында передвижной военный оркестр исполнит «Прощание славянки».

На всероссийскую военно-патриотическую акцию «Сирийский перелом» приглашаются все желающие. На мероприятии будут присутствовать представители администрации города Тынды и Тындинской городской думы, отдела военного комиссариата, тындинского отделения «Боевого братства», детско-юношеского движения «Юнармия», РДШ, ВОД «Волонтеры победы», студенты и школьники.

На мероприятии все желающие смогут написать заявление на военную службу по контракту.