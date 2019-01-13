Медведев поручил проверить завод на Байкале по розливу воды для Китая

Проект завода на озере Байкал по розливу воды проверят на соответствие экологическим стандартам. Такое поручение Минприроды дал премьер-министр России Дмитрий Медведев. По словам губернатора Иркутской области, уже найдено множество нарушений.

«Эта тема сейчас стала очень острой. Я получаю много обращений по этому поводу в социальных сетях, просто люди обращаются. Я пока не готов сказать, что он плохой или хороший, но с учетом того, что люди выражают свою обеспокоенность, я обязательно дам поручение все это проверить на предмет соответствия самым высоким экологическим стандартам», – сказал Дмитрий Медведев.

Как сообщает «Коммерсант», в январе компания «Аквасиб» начала строительство завода по розливу воды на юге Байкала. Глава компании Цзюй Гофа пояснял, что 80 % продукции будет уходить на экспорт в Китай, Южную Корею и Монголию. 20 % воды оставят на российском рынке.

Ожидается, что в 2021 году завод будет производить 528 тысяч литров воды в сутки, или 190 миллионов – в год. В строительство объекта инвестируют 1,5 миллиарда рублей. Основным владельцем «Аквасиба» является компания с ограниченной ответственностью «Озеро Байкал» из китайского города Дацин.

В свою очередь глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил в Генпрокуратуру запрос по поводу строительства завода. Парламентарий просит проверить законность выделения земельного участка и разрешения на строительство завода.

Остановить строительство завода требуют местные жители. Петицию об этом подписали более 880 тысяч пользователей сайта Change.org.

Как сообщают РИА Новости, губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что не знает, предусматривает ли проект строительства завода на Байкале экспорт воды в Китай.

«А вот этого вам сегодня никто не скажет. Во-первых, там никто не пробовал разливать. Во-вторых, кто вам заранее сказал, куда эта вода будет поставляться? Предприятие не построено, владельцы, которые пытаются или пытались построить, на мой взгляд, еще контракты не предъявляли. Я, по крайней мере, об этом не знаю», – заявил Левченко журналистам.

Также глава региона рассказал, что проект завода на берегу Байкала вряд ли будет реализован. «Там есть место, которое является достаточно экологически защищенным со всех сторон законодательно. И при проведении экспертизы это не было учтено. Думаю, что этот процесс непреодолим, поэтому перспектив по розливу воды на этом месте я не вижу», – рассказал Сергей Левченко.

По его словам, ранее авторы проекта прошли все согласования и пытались начать строительство. «Но в связи с тем, что поступил сигнал о нарушении законодательства, я дал команду проверить. И нашли там достаточно много нарушений по очень многим контролирующим службам», – отметил губернатор.

Фото:pikabu.ru