Появилось эксклюзивное видео из благовещенской школы, где распылили перцовый баллончик
В распоряжении редакции ИА «Амур.инфо» оказалось видео, снятое в школе № 4 Благовещенска утром 12 марта, когда в учреждении распылили перцовый баллончик. Как рассказал источник, на кадрах – момент распыления и подростки, сделавшие это. Все произошло в школьном коридоре.
Ранее полиция сообщала, что к происшествию причастны двое учеников школы. На кадрах действительно видны двое молодых людей, которые сначала озираются по сторонам. В дальнейшем один из них, предположительно, что-то распыляет, прикрывая рот рукой. Подростки уходят с этого места, смеясь.
Затем одни школьники, которые проходят в этом месте, кашляют и задыхаются. Другие же ученики не выказывают признаков беспокойства.
В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» добавили, что причастные к инциденту подростки – 2003 и 2004 годов рождения. Решение по факту случившегося будет принимать комиссия по делам несовершеннолетних.
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