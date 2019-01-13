Появилось эксклюзивное видео из благовещенской школы, где распылили перцовый баллончик

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Ранее полиция сообщала, что к происшествию причастны двое учеников школы. На кадрах действительно видны двое молодых людей, которые сначала озираются по сторонам. В дальнейшем один из них, предположительно, что-то распыляет, прикрывая рот рукой. Подростки уходят с этого места, смеясь.

Затем одни школьники, которые проходят в этом месте, кашляют и задыхаются. Другие же ученики не выказывают признаков беспокойства.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» добавили, что причастные к инциденту подростки – 2003 и 2004 годов рождения. Решение по факту случившегося будет принимать комиссия по делам несовершеннолетних.