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сегодня, 12:20 11

Появилось эксклюзивное видео из благовещенской школы, где распылили перцовый баллончик

Появилось эксклюзивное видео из благовещенской школы, где распылили перцовый баллончик
Фото: кадр видео

В распоряжении редакции ИА «Амур.инфо» оказалось видео, снятое в школе № 4 Благовещенска утром 12 марта, когда в учреждении распылили перцовый баллончик. Как рассказал источник, на кадрах – момент распыления и подростки, сделавшие это. Все произошло в школьном коридоре.

Ранее полиция сообщала, что к происшествию причастны двое учеников школы. На кадрах действительно видны двое молодых людей, которые сначала озираются по сторонам. В дальнейшем один из них, предположительно, что-то распыляет, прикрывая рот рукой. Подростки уходят с этого места, смеясь.

Затем одни школьники, которые проходят в этом месте, кашляют и задыхаются. Другие же ученики не выказывают признаков беспокойства.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» добавили, что причастные к инциденту подростки – 2003 и 2004 годов рождения. Решение по факту случившегося будет принимать комиссия по делам несовершеннолетних.

Просмотров всего: 1806

#происшествия #школа

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Комментарии
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  • гедонист

    гедонист
    2 часа назад

    как хорошо, что в школах начало появляться видеонаблюдение. Еще бы в классах так же. и возможность онлайн просмотра.

  • Ирина БИВ

    Ирина БИВ
    1 час назад

    Очень интересно,лица всех деток видно,а этих двух сук заштриховали. Родина должна знать героев в лицо,чего жалеете их.

  • Nakamura

    Nakamura
    1 час назад

    Как говорит Володя, КонЧеныЕ

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Ирина БИВОчень интересно,лица всех деток видно,а этих двух сук заштриховали. Родина должна знать героев в лицо,чего жалеете их.


    А на каком основании вы оскорбляете этих подростков? Вы то чем лучше их в этой ситуации?

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    на видео вреда от этого баллончика не больше чем от простого пука...

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    alex 3

    на видео вреда от этого баллончика не больше чем от простого пука...



    Главное это новость, амур.инфо уже около 3-4 статей слепило из этого происшествия.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Noir
    alex 3

    на видео вреда от этого баллончика не больше чем от простого пука...



    Главное это новость, амур.инфо уже около 3-4 статей слепило из этого происшествия.


    хорошо , что эвакуацию всего города не объявили

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Noir
    alex 3

    на видео вреда от этого баллончика не больше чем от простого пука...



    Главное это новость, амур.инфо уже около 3-4 статей слепило из этого происшествия.


    главное, что Орлов жив и здоров после покуше... инцидента. Молодцы спецсслужбы- хорошо отработали!

  • Альтер

    Альтер
    43 минуты назад

    Ну вообще то смотря как рассматривать

    В Израиле могли бы рассмотреть и как репетицию и подготовку теракта-у них там строго-дали бы лет 7

  • Vlad-01

    Vlad-01
    11 минут назад

    Детская шалость, понять и простить)

  • ЛайКа

    ЛайКа
    6 минут назад

    alex 3

    главное, что Орлов жив и здоров после покуше... инцидента. Молодцы спецсслужбы- хорошо отработали!



    Где? Когда?



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