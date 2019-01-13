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сегодня, 12:18 4

В Белогорске на улице до смерти забили юношу

В Белогорске на улице до смерти забили юношу
Фото: ru.depositphotos.com

В Белогорске до смерти забили 20-летнего молодого человека. Убийство произошло на улице – в районе дома 45 по улице Чехова. Тело обнаружили около полуночи 10 марта. Местные жители рассказывают, что убитый был инвалидом.

В пресс-службе областного следственного управления факт смерти подтвердили. Погиб мужчина 1998 года рождения. Его тело нашли на улице в ночь с 10 на 11 марта. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», повлекшее смерть». По подозрению задержан мужчина 1999 года рождения. В деле также фигурирует несовершеннолетний 2003 года рождения. Он не задержан, но в отношении него также принимаются определенные меры.

В соцсетях появилась неофициальная информация о том, что возле магазина в Белогорске подростки до смерти забили инвалида. Местные жители называют имена нападавших, говорят о том, что одного из них минувшим летом хотели отправить в детский дом «из-за пьющей матери-наркоманки».

Также местные жители рассказывают, что погибший парень мог грубить прохожим на улице. Возможно, это и стало причиной нападения. Нападавшие сначала били его, а потом старший взял палку и бил лежачего, пока тот не перестал шевелиться.

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#Белогорск #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • sabotazh

    sabotazh
    3 часа назад

    Т.е. много кто видел факт избиения и не предпринял никаких действий? Или наша полиция сказала - "Нету тела - нету дела"?

  • батарейка

    батарейка
    2 часа назад

    Что-то Белогорск в последнее время светится с криминальной стороны. Полиция плохо работает?

  • wnw123

    wnw123
    2 часа назад

    Как нынче стало модно - слать сообщения в вотсап, или писать в какую нибудь страницу соответствующих служб)))

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    Белогорск меняет Свободный в рейтинге "спокойных" городов области

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