В Белогорске на улице до смерти забили юношу

В Белогорске до смерти забили 20-летнего молодого человека. Убийство произошло на улице – в районе дома 45 по улице Чехова. Тело обнаружили около полуночи 10 марта. Местные жители рассказывают, что убитый был инвалидом.

В пресс-службе областного следственного управления факт смерти подтвердили. Погиб мужчина 1998 года рождения. Его тело нашли на улице в ночь с 10 на 11 марта. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», повлекшее смерть». По подозрению задержан мужчина 1999 года рождения. В деле также фигурирует несовершеннолетний 2003 года рождения. Он не задержан, но в отношении него также принимаются определенные меры.

В соцсетях появилась неофициальная информация о том, что возле магазина в Белогорске подростки до смерти забили инвалида. Местные жители называют имена нападавших, говорят о том, что одного из них минувшим летом хотели отправить в детский дом «из-за пьющей матери-наркоманки».

Также местные жители рассказывают, что погибший парень мог грубить прохожим на улице. Возможно, это и стало причиной нападения. Нападавшие сначала били его, а потом старший взял палку и бил лежачего, пока тот не перестал шевелиться.