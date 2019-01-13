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Амурские хоккеисты сыграют с командой Континентальной хоккейной лиги

Амурские хоккеисты сыграют с командой Континентальной хоккейной лиги
Фото: russian.space

19 марта в Амурскую область из Хабаровска приедет команда Континентальной хоккейной лиги «Амур» – старейший хоккейный клуб Дальнего Востока. Хабаровчане проведут товарищеский матч с местной командой «Космодром Восточный».

Встреча состоится в городе Свободный на ледовой арене «Союз», она начнется в 19:00. Победителю достанется Кубок директора космодрома. Как сообщается на сайте ЦЭНКИ, хабаровские хоккеисты проведут несколько мастер-классов для детей и посетят с экскурсией объекты амурского космодрома.

Это будет ответный визит – в июле 2018 года в Хабаровске проходила встреча хоккейных команд «Космодром Восточный» и «Амур». Для гостей из Приамурья тогда провели экскурсию по «Платинум Арене», их познакомили с историей клуба, амурчанам рассказали о составе команды и ее традициях. Позже хоккеисты «Космодрома Восточный» побывали на тренировке профессиональных спортсменов, обменялись подарками и пожелали новых побед.

Клуб «Амур» основан в 1957 году, а по результатам сезона 2017-2018 годов команда выходила в плей-офф и боролась за Кубок Гагарина. Воспитанниками хабаровского хоккея являются олимпийские чемпионы Александр Могильный, Артем Зуб, Михаил Григоренко, чемпион мира Сергей Плотников и другие известные хоккеисты.

«Космодром Восточный» – это команда хоккеистов-любителей из состава сотрудников космического центра «Восточный». Она сформировалась несколько лет назад.

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