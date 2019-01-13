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Люди, готовившие взрыв на концерте Киркорова, назвали заказчиком Галкина

Люди, готовившие взрыв на концерте Киркорова, назвали заказчиком Галкина
Фото: Амур.инфо

Уроженец Дагестана Хидирнеби Казуев, которого обвиняют в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале, рассказал, почему он организовывал преступную операцию. Задержанный заявил, что целью взрыва было убийство Киркорова по заказу Максима Галкина. Сам Галкин от комментариев отказался.

Казуев рассказал, когда в 2017 году он ездил в Москву, к нему подошел Галкин и попросил убить Филиппа Киркорова за два миллиона рублей. По словам обвиняемого, артист хотел устранить певца, поскольку приревновал его к Алле Пугачевой. Молодой человек согласился на это, после чего получил половину суммы в качестве аванса, а также новый телефон и сим-карту.

Казуев попросил провести допрос и очную ставку с Галкиным, Киркоровым и Пугачевой. Следствие же решило, что такое заявление было выдвинуто для того, чтобы «необоснованно затянуть ход расследования по делу», поэтому ходатайство отклонили. Тем не менее адвокат намерен добиться проверки этой версии.

12 марта стало известно, что следственное управление МВД по Дагестану завершило расследование уголовного дела в отношении Казуева и еще троих местных жителей. Всех их обвиняют в подготовке теракта на концерте Киркорова в Махачкале 6 июля 2017 года. Фигуранты дела не признали свою вину и заявили, что отказались от взрыва на мероприятии, поскольку опасались большого количества жертв, сообщает «Лента.ру».

Филипп Киркоров был третьим мужем Аллы Пугачевой, их брак продлился с марта 1994 по февраль 2005 года. В 2011-м певица вышла замуж за Максима Галкина, супруги воспитывают двоих детей.

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#криминал #шоу-бизнес

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