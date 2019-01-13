В Райчихинске найден труп с ожогами

12 марта в квартире одного из домов в Райчихинске, расположенном на улице Пономаренко, был обнаружен труп мужчины. Эту информацию ИА «Амур.инфо» подтвердили в следственном управлении СКР по Амурской области.

На теле есть термические ожоги. «В настоящее время устанавливается причина смерти. Следственным отделом по городу Райчихинску проводится проверка», – сообщили в ведомстве. «К пожарным Райчихинска обратились родственники мужчины: он два дня не выходил на связь. Огнеборцы в присутствии участкового вскрыли дверь и обнаружили мужчину мертвым», – прокомментировали агентству в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ. Предварительно, криминальной составляющей в произошедшем нет.

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#происшествия #Райчихинск

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Александр Авдеев