Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:42 0

В Райчихинске найден труп с ожогами

В Райчихинске найден труп с ожогами
Фото: ru.depositphotos.com

12 марта в квартире одного из домов в Райчихинске, расположенном на улице Пономаренко, был обнаружен труп мужчины. Эту информацию ИА «Амур.инфо» подтвердили в следственном управлении СКР по Амурской области.

На теле есть термические ожоги. «В настоящее время устанавливается причина смерти. Следственным отделом по городу Райчихинску проводится проверка», – сообщили в ведомстве.

«К пожарным Райчихинска обратились родственники мужчины: он два дня не выходил на связь. Огнеборцы в присутствии участкового вскрыли дверь и обнаружили мужчину мертвым», – прокомментировали агентству в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.

Предварительно, криминальной составляющей в произошедшем нет.

Просмотров всего: 1464

#происшествия #Райчихинск

распечатать


Происшествия 5

Пропавшего в Райчихинске подростка нашли
Происшествия 1

В Райчихинске пропал подросток

Происшествия 1

Перед судом предстанет 16-летний житель Райчихинска
Происшествия

Подростки на мопеде угодили под автобус в Райчихинске
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь