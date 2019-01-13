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В Сковородине жильцов дома, где обрушился балкон, расселяют в муниципальные квартиры

В Сковородине жильцов дома, где обрушился балкон, расселяют в муниципальные квартиры

На заседании правительства Амурской области 12 марта был рассмотрен вопрос, касающийся аварийного дома в городе Сковородино. В ночь на 13 декабря 2018 года в многоквартирном доме рухнул балкон. Это случилось из-за деформации здания, которое было построено в 70-х годах и позже передано в муниципальную собственность.

После происшествия ведётся постоянный мониторинг состояния дома, установлены маячки. Всего в пятиэтажном доме 60 квартир, в которых проживает около 120 человек. Жильцам десяти квартир в торцах первого и последнего подъездов, которые находятся в зоне риска, предоставляется жильё из муниципального маневренного фонда. Шесть семей уже въехали в отремонтированное жильё, одна квартира будет передана в ближайшие дни. Ещё в трёх квартирах необходимо сделать ремонт.

По заключению экспертизы дом признан аварийным. Василий Орлов поручил на основании оперативных данных проработать решение вопроса на федеральном уровне.

«Необходимо самое пристальное внимание уделить решению вопроса с домом. Павел Викторович, консолидируйте работу и до конца недели дайте план действий, что мы делаем по этому дому. Я вижу два сценария – строить или делать выплаты», – обратился к зампреду правительства Павлу Матюхину губерантор.

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#происшествия #Сковородино

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Комментарии
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  • Туська

    Туська
    3 часа назад

    А когда будет экспертиза по остальным домам из микрорайона? В каком они состоянии?

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