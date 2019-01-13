В Сковородине жильцов дома, где обрушился балкон, расселяют в муниципальные квартиры

После происшествия ведётся постоянный мониторинг состояния дома, установлены маячки. Всего в пятиэтажном доме 60 квартир, в которых проживает около 120 человек. Жильцам десяти квартир в торцах первого и последнего подъездов, которые находятся в зоне риска, предоставляется жильё из муниципального маневренного фонда. Шесть семей уже въехали в отремонтированное жильё, одна квартира будет передана в ближайшие дни. Ещё в трёх квартирах необходимо сделать ремонт.

По заключению экспертизы дом признан аварийным. Василий Орлов поручил на основании оперативных данных проработать решение вопроса на федеральном уровне.

«Необходимо самое пристальное внимание уделить решению вопроса с домом. Павел Викторович, консолидируйте работу и до конца недели дайте план действий, что мы делаем по этому дому. Я вижу два сценария – строить или делать выплаты», – обратился к зампреду правительства Павлу Матюхину губерантор.