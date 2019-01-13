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сегодня, 11:26 1

Напавшего на село волка проверят на бешенство

Напавшего на село волка проверят на бешенство
Фото: www.amur.info

Труп волка, напавшего на село Нижняя Ильиновка Михайловского района и поранившего несколько человек, проверят на бешенство. Останки хищника в ближайшее время доставят в областную ветлабораторию для анализов.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ночью – с 12 на 13 марта – в село Нижняя Ильиновка ворвался волк, который стал нападать на людей и животных. По предварительной информации, пострадали четыре человека, укусы получили собаки.

«В ближайшее время труп волка будет доставлен в областную ветлабораторию. Специалисты проверят хищника на бешенство. Собаки, пострадавших при встрече с волком, будут изолированы и помещены на карантин до получения результатов исследований», — прокомментировал начальник управления ветеринарии и племенного животноводства области Сергей Самохвалов.

В 2019 году случаи бешенства в Приамурье не фиксировались. Карантин во всех районах региона был снят в середине февраля, сообщают в областном управлении ветеринарии. На сегодняшний день все сельскохозяйственные животные южных и центральных районов области прошли поголовную вакцинацию от бешенства.

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#животные #здоровье #природа #происшествия

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Комментарии
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  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    9 минут назад

    жителям таких сел надо всем в целях профилактики ставить прививки от бешенства ежегодно и обязательно.

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