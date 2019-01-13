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сегодня, 10:49 0

В областном правительстве рассказали о готовности к пожароопасному периоду

В областном правительстве рассказали о готовности к пожароопасному периоду

Подготовку к пожароопасному периоду обсудили на заседании областного правительства. Так, на сегодняшний день проведена профилактическая очистка почти на 9 500 опасных участках из 12 464 запланированных. По состоянию на 12 марта обновлено почти 3 тысячи километров противопожарных полос вокруг населённых пунктов (94,5 %), окошено свыше 6 тысяч участков на площади 4 тысячи гектаров (82,3 %), ликвидировано 590 несанкционированных свалок (88 %).

Кроме того, минувшей осенью было проведено профилактических отжигов на 932 участках на площади 11,4 тысячи гектаров. Как собщалось ранее, этой весной такие отжиги уже проводится не будут, они запрещены в связи с малоснежной весной, также запрещено разводить открытый огонь в лесных массивах.

Продолжают работать межведомственные группы, которые организуют рейдовые мероприятия по проверке организации подготовки населённых пунктов к пожароопасному периоду, сообщает областное правительство.

Также на заседании обсуждалось прохождение отопительного сезона. По данным министерства ЖКХ, фактические запасы угля составляют 235 тысяч тонн или 156 % (на 48 суток работы), мазута – 6,2 тысячи тонн или 152 % (на 35 суток работы), дров – 3,6 тысячи тонн (295 %, этого хватит до конца отопительного сезона).

Министр ЖКХ Сергей Гордеев также доложил о том, что подготовлен законопроект, который предусматривает выделение субвенции. Это позволит создать нормативный запас топлива в северных районах области к началу отопительного сезона в зимний период до наступления навигации.

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#ЖКХ #областная власть #пожары

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