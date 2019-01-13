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В Якутии учитель физкультуры 29 раз насиловал школьницу

В Якутии учитель физкультуры 29 раз насиловал школьницу
Фото: ru.depositphotos.com

Бывший учитель из Якутска предстанет перед судом за неоднократные насильственные действия против ученицы средней школы. Следователи доказали его причастность к совершению 29 эпизодов преступлений.

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению учителя физкультуры в совершении 29 эпизодов особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности школьницы.

Следствием установлено, что учитель совершал надругательства в период с декабря 2017 по май 2018 года в спортивном зале школьного учреждения, в автомашине, в его квартире. Как установили следователи, на момент первого преступного посягательства школьнице было 13 лет.

О преступлении узнали родители девочки, они нашли в телефоне переписку ребенка и педагога. Родители обратились в полицию. После начала уголовного дела педагог был отстранен от занимаемой должности, а позже уволен.

Свою вину в изнасиловании девочки педагог не признал, однако следствие доказало вину учителя в растлении малолетней.

В отношении ребенка проведен комплекс реабилитационных мероприятий, направленных на минимизацию последствий причиненного ей физического и психологического вреда.

Также к дисциплинарной ответственности привлечено руководство школы, сообщает Life.ru.

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#дети #криминал #происшествия #школа

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