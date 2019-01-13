Амурское село атаковал волк: имеются четверо пострадавших (видео)

Обновлено: 11:23



В ночь с 12 на 13 марта в село Нижняя Ильиновка ворвался волк, который нападал на людей и животных. Пострадали четыре человека, среди которых есть девушка. Очевидцы не исключают, что волков было больше, но убить удалось только одного.

Ночью в течение часа в скорую помощь поступило четыре вызова из села Нижняя Ильиновка. Во всех случаях сообщалось о нападении волка на людей. Как рассказали очевидцы, сначала хищник напал на девушку и прокусил ей руку. Второй жертвой стал мужчина: по счастью, он смог увернуться, у него только расцарапана рука.

Третий житель села пострадал сильнее. Мужчина услышал лай, вышел из дома и подошел к вольеру с собакой. В это время волк перепрыгнул через сетку, вцепился человеку в голову, вырвал часть скальпа, разорвал бровь и кожу в районе виска. Несмотря на полученные раны, мужчина остался жив.

После этого зверь зашел на зерновой двор, где атаковал сторожа. Тот смог повалить зверя, подмять его под себя. На помощь ему пришел другой мужчина, который убил волка ударами тракторного кардана. Но хищник всё равно успел поранить сторожа: разорвал бровь и щеку.

Всем пострадавшим оказали помощь и увезли в больницу. Пока неизвестно, был ли волк болен бешенством. Местные жители рассказывают также, что в селе разодрана одна собака, есть еще покусанные. Люди предполагают, что нападавших хищников было больше. Про убитого говорят, что зверь был очень крупный.

В районной администрации глава Сергей Жуган подтвердил корреспонденту ИА «Амур.инфо», что ночной инцидент с нападением волка действительно произошел.