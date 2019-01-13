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Амурское село атаковал волк: имеются четверо пострадавших (видео)

Амурское село атаковал волк: имеются четверо пострадавших (видео)
Фото: www.amur.info

Обновлено: 11:23

В ночь с 12 на 13 марта в село Нижняя Ильиновка ворвался волк, который нападал на людей и животных. Пострадали четыре человека, среди которых есть девушка. Очевидцы не исключают, что волков было больше, но убить удалось только одного.

Ночью в течение часа в скорую помощь поступило четыре вызова из села Нижняя Ильиновка. Во всех случаях сообщалось о нападении волка на людей. Как рассказали очевидцы, сначала хищник напал на девушку и прокусил ей руку. Второй жертвой стал мужчина: по счастью, он смог увернуться, у него только расцарапана рука.

Третий житель села пострадал сильнее. Мужчина услышал лай, вышел из дома и подошел к вольеру с собакой. В это время волк перепрыгнул через сетку, вцепился человеку в голову, вырвал часть скальпа, разорвал бровь и кожу в районе виска. Несмотря на полученные раны, мужчина остался жив.

После этого зверь зашел на зерновой двор, где атаковал сторожа. Тот смог повалить зверя, подмять его под себя. На помощь ему пришел другой мужчина, который убил волка ударами тракторного кардана. Но хищник всё равно успел поранить сторожа: разорвал бровь и щеку.

Всем пострадавшим оказали помощь и увезли в больницу. Пока неизвестно, был ли волк болен бешенством. Местные жители рассказывают также, что в селе разодрана одна собака, есть еще покусанные. Люди предполагают, что нападавших хищников было больше. Про убитого говорят, что зверь был очень крупный.

В районной администрации глава Сергей Жуган подтвердил корреспонденту ИА «Амур.инфо», что ночной инцидент с нападением волка действительно произошел.

Просмотров всего: 1925

#животные #здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • meneJer

    meneJer
    47 минут назад

    лесному доктору тоже низкую зарплату платят? и он решил в частники пойти....

    или это естественный отбор?пришел один, придут другие...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    36 минут назад

    Зачем убили-то?



    ударами тракторного кардана



    Да ещё так жестоко!

    Надо было стерилизовать и отпустить

  • meneJer

    meneJer
    34 минуты назад

    а если по теме через год-два это не будет вызывать эффекта - да ладно?

    леса нет, еды в лесу нет - в принципе как и у людей живущих в этой стране (денег нет, работы нет)

    проблема в том, что животные не будут терпеть или кивать перед телевизором - они встанут и пойдут за тем что им необходимо для жизни.

  • vertex

    vertex
    32 минуты назад

  • DimonS

    DimonS
    23 минуты назад

    Сейчас еще штраф выпишут за убитого волка.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    19 минут назад

    не выпишут.... там алиби заготовлено - пол деревни перецарапал волк.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    10 минут назад

    А́ЛИБИ

    Средний род

    СПЕЦИАЛЬНОЕ



    Отсутствие обвиняемого на месте преступления в момент его совершения как доказательство невиновности.



  • Graf1977

    Graf1977
    2 минуты назад

    За убитого волка охотникам наоборот денежная премия положена, поэтому этомк человеку с карданом тоже надо премию выдать!

  • Myxira

    Myxira
    1 минута назад

    Что ребенок делал на улице ночью?...

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