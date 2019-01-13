СМИ: в России скоро начнется новый цикл отставок губернаторов

Два источника «Проекта», близкие к администрации президента, рассказали, что на совещаниях в Кремле обсуждалось смена глав от двух до шести регионов страны. Регионы должны быть готовы к смене губернаторов и предложить свои кандидатуры, не ожидая решений Кремля, сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Глеб Павловский.

По сведениям «Проекта», согласованы отставки глав Мурманской области, Республики Алтай. Возможно, пост покинет губернатор Волгоградской области. Все три собеседника «Проекта» предполагают, что кадровые перестановки произойдут до конца апреля.

Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможность новой волны отставок глав регионов РФ. «Без комментариев», – ответил Песков на вопрос корреспондента издания, действительно ли планируется серия отставок.

В 2018 году губернаторов сменили в 20 российских регионах. В том числе смена власти произошла в Амурской области. В мае президент назначил врио главы региона Василия Орлова. Александр Козлов досрочно покинул пост в связи с назначением на должность министра. В общей сложности в течение 2018 года 14 глав субъектов РФ уволились по собственному желанию, один – в связи с истечением срока полномочий. Трое стали членами нового состава правительства РФ, двое лишились своих постов, проиграв выборы.