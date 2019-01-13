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сегодня, 09:53 9

СМИ: в России скоро начнется новый цикл отставок губернаторов

СМИ: в России скоро начнется новый цикл отставок губернаторов
Фото: www.kremlin.ru

В ближайшее время Владимир Путин начнет новый цикл отставок губернаторов. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на телеграм-канал «Проект».

Два источника «Проекта», близкие к администрации президента, рассказали, что на совещаниях в Кремле обсуждалось смена глав от двух до шести регионов страны. Регионы должны быть готовы к смене губернаторов и предложить свои кандидатуры, не ожидая решений Кремля, сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Глеб Павловский.

По сведениям «Проекта», согласованы отставки глав Мурманской области, Республики Алтай. Возможно, пост покинет губернатор Волгоградской области. Все три собеседника «Проекта» предполагают, что кадровые перестановки произойдут до конца апреля.

Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможность новой волны отставок глав регионов РФ. «Без комментариев», – ответил Песков на вопрос корреспондента издания, действительно ли планируется серия отставок.

В 2018 году губернаторов сменили в 20 российских регионах. В том числе смена власти произошла в Амурской области. В мае президент назначил врио главы региона Василия Орлова. Александр Козлов досрочно покинул пост в связи с назначением на должность министра. В общей сложности в течение 2018 года 14 глав субъектов РФ уволились по собственному желанию, один – в связи с истечением срока полномочий. Трое стали членами нового состава правительства РФ, двое лишились своих постов, проиграв выборы.

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#политика #российская власть

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Комментарии
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  • Серветт

    Серветт
    54 минуты назад

    поменяйте никакого нашего оптимизатора

  • Аня2828

    Аня2828
    49 минут назад

    верните саныча

  • vertex

    vertex
    47 минут назад

    Сам поставил, сам давай циклы устраивать)))

  • Scoville

    Scoville
    47 минут назад

    Х.. на Х.. менять, только время терять.

  • Серветт

    Серветт
    47 минут назад

    Аня не шутите так больше

  • ЛайКа

    ЛайКа
    43 минуты назад

    Опять в борделе кровати двигаютЪ

  • vertex

    vertex
    42 минуты назад

    Качественно, то не могут)))

  • ЛайКа

    ЛайКа
    41 минута назад

    Аня2828

    верните саныча



    Зачем нам начальник Козлов?



    Коня! Коня верните!





  • vertex

    vertex
    40 минут назад

    Коню тут уже не интересно)))

    А Каа обратно в жкх верните)))

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