Спасенная из мусорной квартиры девочка-маугли начала говорить

«Она делает все, что ей говорят. Показывает на кукле глазки, нос, уши. У себя показывает. Она все понимает. Но, видимо, в результате стресса острого или хронического она временно перестала говорить. Сейчас мы активно работаем с ней. Отдельно какие-то слова она уже стала произносить. На имя она откликается. Улыбается, никого не пугается. У нее вообще не было признаков недостатка питания. Она достаточно упитанная. Охотно ест. Не боится приборов. Единственное, чего побаивается пока, это принимать душ. Физическое состояние у нее сейчас ближе к удовлетворительному. У неё были признаки респираторной инфекции. Каких-то серьёзных изменений внутренних органов нет. Дальше будем заниматься психологической реабилитацией. Разместим ее в санатории. Дальше вместе с органами опеки будем держать в поле зрения», – рассказал врач.

Пятилетнюю девочку обнаружили в захламленной квартире на Ленинградском шоссе. Ребенок не имел социальных навыков и не разговаривал. В шею девочки буквально врос инородный предмет. Ранее говорилось, что это нательный крестик, сейчас уточняется, что это была спиральная резинка для волос. По словам Османова, сейчас этот предмет хирургически удален.

«Кусочек этой резинки действительно врос в кожу. Сейчас ее удалили хирургическим путем. Там уже раны нет, все заживает. Признаков насильственных действий не было. Это не похоже на какое-то удушение. Девочка была не очень ухожена, и на фоне отсутствия гигиены это привело к тому, что резинка буквально въелась в кожу», – сообщил Исмаил Османов.

Мать ребенка – 47-летняя Ирина Геращенко задержана, ее подозревают в покушении на убийство собственной дочери. Во вторник суд избрал для нее меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 мая.

Ирина Гаращенко во время заседания Савеловского суда Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Женщина заявила, что любит дочь и хочет ее воспитывать. А вину за происходящее она возложила на врагов, завистников и недоброжелателей.

«Я дочь люблю. Отношение у меня к ней как к дочери. А это все провокация, враги есть у всех. Кто это сделал, не знаю, но это точно провокация. Единственное, что я хочу, — поскорее увидеть дочь. Хочу посмотреть, что с квартирой. Меня туда не пускали. (…) Я не знаю, кто это мог сделать. Я хочу попасть в квартиру и увидеть, что там вообще происходит. Меня задержали возле квартиры. Квартира теперь опечатана, и меня туда не пустили даже с документами. А враги… Завистники есть у каждого. Хотя в нашем с дочкой случае завидовать нечему», – передает слова матери девочки телеканал «360».

По словам Гаращенко, она собирается и дальше растить дочь, хотя у семьи нет ни помощников, ни родственников. Ребенок появился на свет желанным, в полной семье, но мужа потом арестовали.

«Муж, естественно, хотел эту дочь, вот она родилась. Через четыре месяца после рождения дочери мужа посадили. Сейчас я не знаю, где находится мой муж», — рассказала мать девочки.

По словам женщины, она пять с половиной лет сама растит дочь и все для нее делает. За дочкой, по ее словам, всегда следила. «Я зарабатываю, я оплачиваю, я содержу, я кормлю, пою. Она содержится в хороших условиях», — заверила Гаращенко.

Между тем, еще одно уголовное дело заведено на полицейских и соцработников, сообщает «Интерфакс».

Установлено, что сотрудники полиции и местного отдела социальной защиты населения длительное время не принимали мер по проверке условий проживания девочки и исполнения 47-летней Ириной Гаращенко родительских обязанностей.

В связи с этим в рамках расследования в отношении неустановленных пока лиц возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).