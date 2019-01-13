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сегодня, 09:59 5

Минздрав принимает меры по выводу табачной продукции с отечественного рынка

Минздрав принимает меры по выводу табачной продукции с отечественного рынка
Фото: Амур.инфо

Минздрав России разработал и внес в правительство Концепцию осуществления госполитики противодействия потреблению табака в РФ на 2019-2035 годы. Основная ее цель – снижение уровня потребления табака до 5 % в ближайшие 30 лет. После 2050 года он может быть выведен из легального оборота, сообщает ТАСС.

«Для достижения цели концепции принимаются меры, направленные на сокращение распространенности потребления табака, в том числе по поэтапному ежегодному увеличению налога на табачные изделия, установление адвалорной и специфической ставок акцизов, с доведением до среднего уровня среди стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения, с учетом членства Российской Федерации в Евразийском экономическом союзе и гармонизации налоговой и акцизной политики в его рамках», – отмечается в документе.

Кроме того, Минздрав предлагает разработать меры по поощрению торговых точек, которые откажутся от продажи табачной продукции и электронных сигарет.

Ведомство также предлагает поддерживать корпоративные программы, включающие в себя отказ от курения. «Для достижения цели концепции принимаются меры, направленные на сокращение распространенности потребления табака, в том числе по разработке и внедрению программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья), включающих отказ от потребления табака», – говорится в концепции.

Документ разработан Минздравом и уже согласован с Минкультуры, Минпросвещения, Минспорта, ФНС и Росстатом.

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#здоровье #российская власть #экономика

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Комментарии
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  • жыгули

    жыгули
    1 час назад

    трансжиры может лучше вывести?

  • Серветт

    Серветт
    1 час назад

    люди перейдут на самосад-проблем то

  • DimonS

    DimonS
    56 минут назад

    Серветтлюди перейдут на самосад-проблем то


    Нет, опять бычки банками покупать начнут.

  • Н.В.

    Н.В.
    56 минут назад

    Как всегда с заботой о людях , а по факту поднять акциз для пополнения бюджета.

  • meneJer

    meneJer
    26 минут назад

    молчали бы уже с этим табаком и водкой...

    все эти вино-водочно, табачные заводы принадлежат тем кто якобы хочет вывести эти продукты...

    хотели бы - вывели бы!!! пенсионная,мусорная и прочие законы это доказали!!!

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