Минздрав принимает меры по выводу табачной продукции с отечественного рынка
Минздрав России разработал и внес в правительство Концепцию осуществления госполитики противодействия потреблению табака в РФ на 2019-2035 годы. Основная ее цель – снижение уровня потребления табака до 5 % в ближайшие 30 лет. После 2050 года он может быть выведен из легального оборота, сообщает ТАСС.
«Для достижения цели концепции принимаются меры, направленные на сокращение распространенности потребления табака, в том числе по поэтапному ежегодному увеличению налога на табачные изделия, установление адвалорной и специфической ставок акцизов, с доведением до среднего уровня среди стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения, с учетом членства Российской Федерации в Евразийском экономическом союзе и гармонизации налоговой и акцизной политики в его рамках», – отмечается в документе.
Кроме того, Минздрав предлагает разработать меры по поощрению торговых точек, которые откажутся от продажи табачной продукции и электронных сигарет.
Ведомство также предлагает поддерживать корпоративные программы, включающие в себя отказ от курения. «Для достижения цели концепции принимаются меры, направленные на сокращение распространенности потребления табака, в том числе по разработке и внедрению программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья), включающих отказ от потребления табака», – говорится в концепции.
Документ разработан Минздравом и уже согласован с Минкультуры, Минпросвещения, Минспорта, ФНС и Росстатом.
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