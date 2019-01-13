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В Белогорске разработали алгоритм «Народной опеки»

В Белогорске разработали алгоритм «Народной опеки»
Фото: ru.depositphotos.com

В Белогорске состоялось очередное заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под председательством замглавы по соцполитике Галины Бурмистровой. В заседании принимали участие председатель комитета по образованию, сотрудники отдела опеки и попечительства, сотрудники полиции, представители городской больницы и участник группы «Народная опека».

«Жизнь внесла свои коррективы и значение мессенджеров настолько возросло, что возникла необходимость внедрить нашу работу и в социальные сети, – рассказала замглавы по соцполитике Галина Бурмистрова. – Для этого был открыт аккаунт в Инстаграм @belogorskdeti. Буквально на днях поступило предложение о создании группы в WhatsApp "Народная опека". Естественно, необходим четкий алгоритм действий, а также координатор группы, который будет фиксировать сообщения с адресами, поступающими через него. Сообщений очень много: за десятью эмоциональными следует один адрес. Поэтому стоит задача оперативно отрабатывать сообщения всей системой органов профилактики, но исключить неподтвержденные случаи жесткого обращения с детьми, семейного неблагополучия».

Как рассказала замглавы по информационным технологиям Марина Зингер, за три дня работы «Народной опеки» поступило 8 сообщений с указанием конкретных адресов.

«За первых три дня в группу вступило более 250 человек. Это довольно весомое сообщество. Часть граждан пришли ради интереса, другие с желанием помочь органам опеки, – отметила она. – Сегодня одним из спикеров заседания комиссии по делам несовершеннолетних стала участница группы Елена. Она предложила свою помощь в качестве модератора, чтобы перевести дискуссию из уровня сплетен в конструктивную работу».

В итоге заседания составлен алгоритм работы, в котором прописано, что комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ежедневно отслеживает сообщения поступающие в группу @belogorskdeti и в группу в WhatsApp «Народная опека». Если сообщения поступают в будние дни, то обращения фиксируются, проверяются семью в базе АиС «Семья и дети». При поступлении сообщений в нерабочее время они передаются в МВД «Белогорский» по телефону 02 для проверки на семейное неблагополучие.

В последующем участникам группы «Народной опеки» будет предложено участие в рейдах по неблагополучным семьям.

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#администрация Белогорска #Белогорск #дети

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