Родственники ищут амурчанина, ушедшего с золотодобывающего участка
Родственники разыскивают Владимира Свитайлова, который ушел с золотодобывающего участка в районе поселка Береговой Зейского района. В соцсетях они обращаются к Владимиру и просят его откликнуться, сообщает программа «Сканер».
Как сообщало ИА «Амур.инфо», Владимир Свитайлов 1987 года рождения в ночь с 22 на 23 сентября 2018 года ушел с золотодобывающего участка в районе поселка Береговой Зейского района. Его разыскивала полиция.
Приметы пропавшего: рост 180-185 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, лицо овальное, кожа смуглая, волосы русые, коротко стриженные, нос средний, губы тонкие.
Особые приметы: шрам на брови справа, родинка на левом виске.
Был одет в куртку зеленого цвета, джинсы синего цвета, кроссовки белого цвета.
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