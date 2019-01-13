Родственники ищут амурчанина, ушедшего с золотодобывающего участка

Родственники разыскивают Владимира Свитайлова, который ушел с золотодобывающего участка в районе поселка Береговой Зейского района. В соцсетях они обращаются к Владимиру и просят его откликнуться, сообщает программа «Сканер».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Владимир Свитайлов 1987 года рождения в ночь с 22 на 23 сентября 2018 года ушел с золотодобывающего участка в районе поселка Береговой Зейского района. Его разыскивала полиция. Приметы пропавшего: рост 180-185 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, лицо овальное, кожа смуглая, волосы русые, коротко стриженные, нос средний, губы тонкие. Особые приметы: шрам на брови справа, родинка на левом виске. Был одет в куртку зеленого цвета, джинсы синего цвета, кроссовки белого цвета.

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#происшествия

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Василий Кленин