Спасет ли золотой запас Россию при кризисе: обзор прессы

С продажи огородной продукции придется платить налог, но не всем; в России стали меньше красть автомобили; мудрость человека кроется в зубах. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

На первой странице «Российской газеты» публикуют статьи, позволяющие гордиться нашей Родиной. Во-первых, в стране заметно сократилось число автокраж. При этом пишут, что чаще воруют корейские машины, а отечественные – не в почете. Что естественно: воруют ведь то, что лучше, а не хлам какой, правда же?

Во-вторых, с корабля запустят гиперзвуковую ракету «Циркон». Я так полагаю, вооруженные силы предполагаемого противника, мягко говоря, задрожали от страха. А ведь давно всем известно: если боятся, значит – уважают.

А самое-то главное – доходы населения в прошлом году увеличились на 0,9 %! Поначалу Росстат подсчитал и сделал вывод: доходы уменьшились, и снижение идет пятый год подряд. А потом еще раз подсчитали, и оказалось, что ошиблись. А кто дал поручение пересчитать, не указывается.

Очень интересно

Сегодня в ваших руках окажется не рядовой номер еженедельника «АиФ», а юбилейный: двухтысячный. Две тысячи раз выходила газета и две тысячи раз весомостью аргументов и достоверностью фактов рассказывала, в том числе, и о том, почему в России получают низкую пенсию, почему рыба даже в приморских городах дороже мяса, как прожить на 3 тысячи в месяц (речь, если что, о рублях) и почему в эфире федеральных каналов много идиотов.

Правда, от выпуска двух тысяч номеров ни рыба не подешевела, ни идиотов меньше не стало, но зато об этом узнали читатели 2 000 выпусков еженедельника.

Вам статья

«Моя Мадонна» рассказывает о законах, вступивших в силу с 1 марта. Один из них гласит о налоговых выплатах с продажи огородной продукции. Вспомните, как вы по утрам бежали к излюбленному углу квартала, чтобы продать пучок редиски или стакан помидоров со своего огорода. Вспомнили? А налог платили? Нет! А вот теперь придется платить!

Ну ладно, успокою. Касается это не всех. За разъяснениями обратитесь к Анне Азановой – она в своем материале расставила точки над i.

Также в номере

А еще прочтите материал о паре авантюристов-путешественников-домелочейдокопателей, называющих себя умным словом «влогхантеры». Два парня, два Евгения, правда, с разными фамилиями – Земцов и Растягаев – колесят по дорогам Приамурья, снимают симпатичные, любопытные, интересные сюжеты о жизни маленьких (иногда уже стертых с карты Родины) сёл и рассказывают о них на просторах интернета. Посмотрев сюжеты, вы узнаете, что скрывается за дорожным знаком Кавказ, имеет ли отношение к селу Валуево тот самый Валуев и правда ли, что в Лохвицах живут… Впрочем, раскройте сами «Мою Мадонну».

Полный абзац

«Комсомольская правда». Под рубрикой «Педсовет» в этой газете рассуждают, платить ли детям деньги за хорошие оценки? А если отпрыск – двоечник, но в душе добрый, сам по себе не хулиганистый и по дому помогает, а? Та еще задачка.

Еще газета выяснила, почему незадолго до смерти люди видят одни и те же сны. И это не утка, это результат многолетних исследований. А что снится, я вам не скажу: ну как на работу забьёте! Давайте лучше переключимся на другой материал.

На посошок

На какие еще материалы я обратил внимание в главной комсомольской газете страны. Конечно, на публикацию, спасёт ли рекордный золотой запас Россию, если вдруг грянет кризис. Очень внимательно читал. Там все по полочкам разложено. Единственное, что понял – то, что в случае кризиса этот самый запас будет не в наших руках.

Еще что… Еще пишут, что официально доказано: мудрость человека действительно кроется в зубах. Не в мозгу, не в той части тела, что ниже спины, а именно в зубах! То-то мы почти и не знаем людей, у которых свои, естественные, хрянящие мудрость зубы – всё сплошь продукция стоматологических клиник.

А самое главное – ну тут уж воистину полный абзац! – узнаете о том, что от молока у мужиков растет грудь! Правда, рубрика гласит, что это «страшилка». Далее говорится, что на самом-то деле – нет, не растет. Но к молоку теперь явно все начнут относиться с опаской.