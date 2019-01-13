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13марта
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сегодня, 08:46 0

Зима не отступает: прогноз погоды в Амурской области на 13 марта

Зима не отступает: прогноз погоды в Амурской области на 13 марта
Фото: Амур.инфо

13 марта в Амурской области облачно, в отдельных районах слабый снег. Дует северный ветер со скоростью 3-8, местами до 12 метров в секунду.

Температура воздуха в центральных и южных районах будет держаться в пределах минус 1...плюс 4. На севере уличные термометры покажут минус 3...плюс 2, по северо-западу – около минус 10 градусов.

В Благовещенске облачно, без осадков. Ветер с севера разгонится до 6-11 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 3 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

После выпавших осадков в утренние часы на дорогах гололедица и снежный накат.

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#погода

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