Зима не отступает: прогноз погоды в Амурской области на 13 марта

Фото: Амур.инфо

13 марта в Амурской области облачно, в отдельных районах слабый снег. Дует северный ветер со скоростью 3-8, местами до 12 метров в секунду.

Температура воздуха в центральных и южных районах будет держаться в пределах минус 1...плюс 4. На севере уличные термометры покажут минус 3...плюс 2, по северо-западу – около минус 10 градусов.

В Благовещенске облачно, без осадков. Ветер с севера разгонится до 6-11 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 3 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

После выпавших осадков в утренние часы на дорогах гололедица и снежный накат.