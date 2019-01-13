Гороскоп на 13 марта: у Дев любовная история, Весы сосредоточены

Восход Солнца: 06:48

Заход Солнца: 18:30

Солнце в Рыбах.

Овен. В этот день звезды советуют Овнам настроиться на праздничный лад и устроить веселый отдых. Положительная особенность этих суток – возможность снять с себя персональную ответственность, отказаться от официоза и строгих рамок.

Телец. День обещает пройти в стремительном темпе. Не бойтесь трудностей, вы их сможете преодолеть.

Близнецы. На работе будьте особенно внимательны, усидчивы, подключите все свои аналитические способности. Работа, начатая ранее, может быть довольно успешно окончена.

Рак. Сегодня Раки зависимы от своего самочувствия или от сложившихся внешних обстоятельств. И то, и другое значительно ограничит простор для инициативы, а возможно, полностью сведет ее к нулю.

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Лев. Заключение новых деловых договоров и подписание контрактов лучше перенести на другой день. Занимайтесь тем, что приносит Вам удовольствие.

Дева. На первом плане у Вас будет стоять любовная история. В эту среду стоит обратить внимание на окружающих Вас людей. Они могут подсказать, что и когда Вам лучше делать.

Весы. Хорошо заниматься делами, не требующими творческого подхода и фантазии. Порой вам может не хватать вдохновения, но там, где нужны аккуратность, внимание к деталям и сосредоточенность, Вы не допустите ошибок.

Скорпион. Данный день располагает, прежде всего, к романтическому ужину при свечах, к приятному времяпрепровождению и к гармоничным отношениям с любимым человеком.

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Стрелец. Сегодня Стрельцам очень сложно будет вписаться в общий ритм жизни. А самое главное – ему и не захочется вписываться.

Козерог. Учтите, что от вашего внутреннего состояния будет зависеть все – работа, денежный поток и личные отношения с людьми.

Водолей. Если в этот день Водолеи настроен в корне изменить жизнь, то слушать советов друзей и родственников не следует. Доверьтесь своему внутреннему голосу, тогда все пойдет так, как запланировали.

Рыбы. Вам придется настроиться на рутинную работу – этот день хорош для решения хозяйственных вопросов. Не пытайся справиться с проблемами в одиночку – зовите родственников, они сегодня добрые и послушные.

Астролог: Вальдемар Небоходцев