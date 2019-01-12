В Приамурье за год должны заменить 160 лифтов

В Амурской области работы по замене лифтового оборудования пройдут в 53 многоквартирных домах области. Планируется заменить 160 лифтов. О проведении капремонтов в летний период обсудили на совещании под руководством губернатора Василия Орлова.

«Работы по замене лифтового оборудования пройдут в 53 многоквартирных домах области. В настоящее время есть небольшие отставания от графика по замене. По данному факту ведется претензионная работа», – рассказал руководитель фонда капремонта Амурской области Дмитрий Шоплик. Он заверил, что все ремонтные работы по замене лифтов будут завершены в текущем году.

Включая замену лифтов, в 2019 году в Приамурье будет проведен капремонт в 262 домах, на эти цели планируется направить порядка 1,5 миллиарда рублей. По данным на 1 марта, с подрядными организациями заключены договоры на 883 миллиона рублей.

Василий Орлов поинтересовался, как ведется контроль за строительными работами.

«Еженедельно специалисты фонда посещают объекты, и каждый визит сопровождается фотоотчетом, который любой желающий может посмотреть на сайте фонда», – сказал заместитель председателя правительства Павел Матюхин.

Как ожидается, в мае с наступлением благоприятных погодных условий начнется проведение ремонтов коммунальных сетей и фасадов зданий.

Еще одним важным вопросом совещания стало обсуждение дальнейших планов деятельности фонда. Губернатор отметил, что размер фонда капремонта растет ежемесячно и существует необходимость строить перспективные планы по дальнейшему капремонту затратных объектов. Предложения по этому поводу будут сделаны фондом в ближайшее время.

Министр ЖКХ области Сергей Гордеев выступил с предложением по расширению перечня работ по капремонту. Он отметил, что в законодательстве отсутствует такой вид строительных работ, как замена балок и перекрытий крыш многоквартирных домов, а потребность в замене перекрытий возникает довольно часто, сообщает пресс-служба областного правительства.