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12марта
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сегодня, 21:01 1

В Приамурье за год должны заменить 160 лифтов

В Приамурье за год должны заменить 160 лифтов
Фото: ru.depositphotos.com

В Амурской области работы по замене лифтового оборудования пройдут в 53 многоквартирных домах области. Планируется заменить 160 лифтов. О проведении капремонтов в летний период обсудили на совещании под руководством губернатора Василия Орлова.

«Работы по замене лифтового оборудования пройдут в 53 многоквартирных домах области. В настоящее время есть небольшие отставания от графика по замене. По данному факту ведется претензионная работа», – рассказал руководитель фонда капремонта Амурской области Дмитрий Шоплик. Он заверил, что все ремонтные работы по замене лифтов будут завершены в текущем году.

Включая замену лифтов, в 2019 году в Приамурье будет проведен капремонт в 262 домах, на эти цели планируется направить порядка 1,5 миллиарда рублей. По данным на 1 марта, с подрядными организациями заключены договоры на 883 миллиона рублей.

Василий Орлов поинтересовался, как ведется контроль за строительными работами.

«Еженедельно специалисты фонда посещают объекты, и каждый визит сопровождается фотоотчетом, который любой желающий может посмотреть на сайте фонда», – сказал заместитель председателя правительства Павел Матюхин.

Как ожидается, в мае с наступлением благоприятных погодных условий начнется проведение ремонтов коммунальных сетей и фасадов зданий.

Еще одним важным вопросом совещания стало обсуждение дальнейших планов деятельности фонда. Губернатор отметил, что размер фонда капремонта растет ежемесячно и существует необходимость строить перспективные планы по дальнейшему капремонту затратных объектов. Предложения по этому поводу будут сделаны фондом в ближайшее время.

Министр ЖКХ области Сергей Гордеев выступил с предложением по расширению перечня работ по капремонту. Он отметил, что в законодательстве отсутствует такой вид строительных работ, как замена балок и перекрытий крыш многоквартирных домов, а потребность в замене перекрытий возникает довольно часто, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#ЖКХ #областная власть

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Комментарии
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  • Slabotochnik

    Slabotochnik
    42 минуты назад



    Собралися перекрытия на последних этажах менять?

    Совсем башкой поехали? В соседней теме капремонтщики отказываются после чебя что либо восстанавливать, а тут прям выдрать сверхк плиты и закинуть новые, ага.

    А людей и их шмотки-манатки в это время куда девать? К Васе или Гордееву в квартиры? И полсе ваших капремонтов кто будет стены-потолки в квартирах восстанавливать? Жильцы?

    Закон о критике властей я смотрю всем на пользу пошел. Количество бреда из уст властьимущих резко пошло вверх.

    Вот интересно, почему Губернатор выслушивает весь этот бред, хотя тут по логике вещей надо на середине предложения обрывать и отправлять в отставку с запретом занимать любые руководящие должность подобных "предлагателей".

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