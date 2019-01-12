Губернатор Приморья определил миссию для приморских чиновников

Депутаты комитета Законодательного собрания Приморского края по региональной политике, законности и международному сотрудничеству в первом чтении приняли новую редакцию Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Приморского края.

Документ будет регламентировать поведение чиновников не только на рабочем месте, но и во внеслужебное время, также в нем указано, как нужно себя вести в социальных сетях, при общении с гражданами и между собой. Еще одним нововведением стало появление «высшей цели, миссии» и ценностей госслужащих.

Первую редакцию Кодекса этики и служебного поведения за подписью губернатора Сергея Дарькина приморский парламент принял в августе 2011 года. Кодекс состоял из пяти статей и в основном декларировал принципы антикоррупционного и служебного поведения госслужащих.

Инициатором внесения существенных корректировок в кодекс стал новый губернатор Приморья Олег Кожемяко. Документ вырос до девяти статей. Депутаты комитета ЗС ПК по региональной политике, законности и международному сотрудничеству рассмотрели законопроект в первом чтении.

«Определены высшие цели и миссия, чтобы гражданские служащие понимали свою значимость и значимость своей деятельности для общества. Кроме того впервые установлены основные ценности гражданских служащих, а также установлены принципы и правила поведения гражданских служащих во внеслужебное время и при взаимодействии друг с другом. Определены правила пользования гражданскими служащими сети интернет при размещении информации. Уточнены правила антикоррупционного поведения», – сообщила на заседании комитета и.о. директора департамента государственной гражданской службы и кадров администрации Приморского края Светлана Шелихова.

Теперь в кодексе будут прописаны принципы поведения госслужащих в нерабочее время, рекомендации по общению между собой, а также темы, которые «государевы люди» не имеют права поднимать в личном общении. Например, госслужащим запретили распространять информацию, отрицающую «традиционные семейные ценности».

«Основными принципами поведения гражданских служащих во внеслужебное время являются: соблюдение общепринятых морально-этических норм, недопущение случаев антиобщественного поведения; неиспользование своего должностного положения при получении государственных, муниципальных и иных видов услуг; недопущение публичного оправдания и пропаганды терроризма, экстремизма, оскорблений чувств верующих; недопущение в общении с гражданами угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих общепринятому нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; нераспространение информации, отрицающей традиционные семейные ценности», – сказано в статье 4 обновленного Кодекса.

Статья 5 указывает чиновникам на правила поведения в социальных сетях. Сказано, что при размещении информации в интернете госслужащему следует подходить к процессу «осознанно и ответственно».

«Недопустимо размещение в сети "Интернет" гражданским служащим изображений, текстовых, аудио-, видеоматериалов, нарушающих общепринятые морально-этические нормы», – акцентируется в документе.

Также в законопроекте сказано, что при взаимодействии друг с другом чиновники должны строить отношения на основании честности, долга, совести и достоинства.

Госслужащие должны помогать друг другу соблюдать установленные законодательством РФ запреты и ограничения, нормы служебной этики, уважать коллег, не мешать им исполнять долг и не обсуждать их личные качества в коллективе.

В целом же Кодекс провозглашает, что высшей целью и миссией государственных органов Приморского края является развитие государственно-политической, социальной, экономической сфер региона. К главным ценностям чиновников должны относиться уважение прав и свобод человека и гражданина, законность, публичность и открытость деятельности, обеспечение защиты законных интересов граждан, организаций, общества, создание условий для свободы развития каждого гражданина и соблюдение норм профессиональной этики, деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества.

Также в отличии от «кодекса Дарькина» в «кодексе Кожемяко» ужесточается наказание за нарушение положений документа. Так, если в прошлой редакции была размытая формулировка о том, что решение по чиновнику-нарушителю будет принимать специально созданная комиссия, то в новом законопроекте прямо говорится о применении к гражданскому служащему мер дисциплинарной ответственности.

Новая редакция Кодекса была разработана с учетом положений и рекомендаций Методики формирования и развития профессиональной культуры государственного органа, разработанной в 2018 году Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Депутаты комитета приняли законопроект в первом чтении.

Примечательно, что соблюдать нормы кодекса обязаны будут только лица, замещающие должности на государственной гражданской службе, то есть чиновники. Выборных должностей, какую на сегодняшний день занимает губернатор Олег Кожемяко, это не касается. Нормы поведения депутатов регионального парламента регулируют другие документы, в частности регламент краевого заксобрания, сообщает ИА «ПримаМедиа».