В ЦДШИ Благовещенска обучают детей с ограниченными возможностями

Семь детей с ограниченными возможностями занимаются в Центральной детской школе искусств Благовещенска развитием своим творческих способностей. На следующий учебный год можно будет принять еще десятерых: в областном центре разработан проект «Арт-терапия для детей с ограниченными возможностями здоровья».

Эти дети радостно бегут в школу заниматься музыкой, и для них нет понятий: «лень» и «не хочу». Для таких ребят обучение музыке – это развитие навыков, умений и улучшение здоровья. Уже доказано, что ограниченные возможности здоровья не означают ограничение общения. Для них очень важно быть в коллективе и заниматься различными видами искусства. Кроме занятий вокалом, ребята играют на различных инструментах: Настя – на флейте, Степан – на фортепиано.

«Ребенок у меня практически не говорит, у него эхололия. Он повторяет в силу своего диагноза. Но сейчас я сидела и видела, как он шевелил губами и вслух пел. Да. Это норма для вас, а для меня это большое достижение, потому что Степан только недавно стал вслух рассказывать стихотворения», – рассказала мама ребенка Оксана Егорова.

Проект «Арт-терапия для детей с ограниченными возможностями здоровья» разработан на следующий учебный год. На его реализацию школа выиграла муниципальный грант. Обучение основам музыкальной грамоты, изобразительного искусства – как раз то, чем сейчас с ребятами и занимаются. Но при финансовой поддержке появилась возможность не просто разработать программу, но и приобрести специальное оборудование, например, столы для рисования песком или по воде и лучше оснастить учебные кабинеты.

Сейчас в школе занимаются семь ребят с ограничениями по здоровью, на следующий год будет возможность принять еще 10. Всё это семьи из общественной организации «Открытый мир», с которой подписали договор о сотрудничестве. Бессрочный и на безвозмездной основе.

«Я уже встречалась с семьями "Открытого мира", уже определен список для занятий в рамках муниципального гранта. Определены дети, поэтому этот договор просто будет нам подспорьем, чтобы мы дальше сотрудничали», – рассказала заместитель директора ЦДШИ Лариса Райкова.

Получение гранта не означает, что, когда он закончится, занятия прекратятся. Дети будут заниматься и дальше. Просто эти ребята – пионеры проекта. Так говорят родители. И утверждают, что надо побыстрее отходить от стереотипов, что дети с ОВЗ не могут развиваться в творчестве.

«Мы уже наблюдаем результаты: каждый ребенок выходит на свой уровень. Это пусть маленькие шажочки, но к этому нужно стремиться. И на базе этого проекта другие родители посмотрят и поверят в своих детей: что их дети тоже талантливы, их только нужно раскрыть», – рассказала руководитель организации «Открытый мир» Татьяна Радькова.

Важный шаг сделан в этом направлении: в ЦДШИ 20 марта ребята с сольными номерами участвуют в концерте. Он будет посвящен Всемирному дню людей с синдромом Дауна.