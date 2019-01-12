За семь лет необходимо расселить амурчан со 117 тысяч квадратов

К 1 апреля в областном правительстве должны утвердить региональную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы. В нее попадают дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.

Об этом на совещании по вопросам переселения граждан из аварийного жилищного фонда рассказал зампред правительства Павел Матюхин.

«В проект вошли жилые помещения, признанные аварийными до 1 января 2017 года, их общая площадь составила более 116,7 тысячи квадратных метров. В региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Амурской области» на 2019 – 2024 годы" вошло 22 муниципальных образования Приамурья. Согласно планам на 2019-2020 годы, необходимо расселить более 12,2 тысячи квадратных метров аварийного жилья, на эти цели планируется направить более 557,9 миллиона рублей», – сказал Павел Матюхин.

Также зампред отметил, что финансирование рассчитано из утвержденной приказом Минстроя РФ стоимости одного квадратного метра жилья в размере 45,4 тысячи рублей на первый квартал 2019 года.

«Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, для субъектов ДФО будут пересчитаны лимиты исходя из стоимости жилья на первичном рынке, согласно данным Росстата», – сказал зампред.

Министерство ЖКХ области до 1 апреля должно разработать и утвердить региональную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах. Помимо этого, министерством ЖКХ в настоящее время планируется разработать региональные требования к покупке жилья для переселения граждан из аварийного фонда, которые определят максимальный возраст дома и коммунальное обеспечение, сообщает пресс-служба областного правительства.