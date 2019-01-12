В Белогорском районе горела свалка горючих отходов

В Белогорском районе произошло возгорание свалки горючих отходов и мусора, расположенной рядом с селом Великокнязевка. Происшествие случилось 11 марта, с пламенем справились в дневное время.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, еще два возгорания в Белогорском районе 11 марта были недалеко от села Светиловка – на расстояниях около 2 километров и около 7 километров. В обоих случаях горела сухая растительность. Ситуация находилась на контроле пожарных.