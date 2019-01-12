Благовещенские школьники приняли участие в шахматном турнире

В молодежной библиотеке Благовещенска прошел детский шахматный турнир «Белая ладья», организованный шахматной федерацией областного центра. В 2019 году в интеллектуальном соревновании приняли участие полсотни учеников тринадцати городских школ.

В итоге лучшей стала команда школы № 16. В конце марта ребята примут участие в областных соревнованиях. Организаторы турнира отмечают: в последнее время шахматы набирают всё большую популярность среди школьников. Игра развивает в детях усидчивость, логику, учит принимать волевые решения.

«Шахматы – интересная игра, люблю стратегию, подумать. Мне нравится. Родители привили интерес, в частности, моя мама. Она пришла домой, предложила поиграть. Я проиграл и начал сам развиваться», – рассказал участник соревнований, учащийся кадетского корпуса Игорь Леонов.

«С каждым годом набирают обороты шахматы. Идет популяризация шахмат, в школах ввели шахматы как дополнительный предмет. Хорошо, что руководители школ поддерживают и выставляют свои команды», – рассказала судья соревнований Светлана Пономаренко.