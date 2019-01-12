В Благовещенске работники поликлиники профосмотров недовольны сокращением зарплат

Медики поликлиники профосмотров недовольны значительным сокращением зарплат. За февраль врачи и средний персонал получили от 14 до 20 тысяч рублей. 11 марта в учреждении прошло собрание коллектива.

«Пособие по безработице, можно сказать. У нас пенсионеры больше получают, чем люди, работающие целый месяц», – подчеркивают медики. Такой «подарок» в канун 8 марта получил коллектив поликлиники профосмотров. Медики говорят, проблемы начались после нового года – в январе зарплаты сократились почти вдвое, а за февраль начислили еще меньше. Средний медперсонал получил за месяц от 15 до 18 тысяч рублей, врачи – немногим больше. Хотя в 2018 году, вспоминают специалисты, их зарплаты доходили до 30, а то и 40 тысяч рублей, при том, что нагрузка увеличилась – из-за того, что в прошлом году коллектив сократили.

«Я пришла к расчетчикам, забрала квиток, потом пришла к экономистам, они мне сказали, что вы с января месяца находитесь на самоокупаемости», – рассказывает врач-терапевт поликлиники профилактических осмотров Евгения Прагнимак. В поликлинике профосмотров Евгения Александровна работает много лет. Врач уже написала заявление об увольнении по собственному желанию. За февраль терапевт получила 19 тысяч рублей. «У меня ребенок-инвалид, ипотека, другие обязательства, мне работать за такие копейки совершенно неинтересно, ограничивать во внимании своего ребенка, который в нем как никто нуждается. Я пошла работать для того, чтобы дать ей какие-то другие блага. У нас одни занятия обходятся в неделю больше 5 тысяч», – объясняет Евгения Александровна.

Медики составили коллективную жалобу на имя прокурора Амурской области. А 11 марта в поликлинике прошло собрание по вопросу снижения зарплаты. На вопросы сотрудников отвечал исполняющий обязанности главного врача городской больницы. Андрей Роговченко рассказал, что фонд заработной платы поликлиники составляет около 40 % от ее общего дохода. Остальные деньги тратят на налоги, социальные выплаты, содержание оборудования.

«Заработано в поликлинике 3 миллиона 196 тысяч рублей. 54 сотрудника. На зарплату ушло: по врачам средняя зарплата – 37 тысяч 986 рублей, средний медперсонал – 27 тысяч 147 рублей. По прочему – 22 тысячи. Это данные экономистов», – сообщил исполняющий обязанности главного врача Благовещенской клинической больницы Андрей Роговченко.

По словам фельдшера-лаборанта поликлиники Сергея Вобликова, на собрании коллективу объяснили, почему произошло снижение.

«Раньше зарплатный фонд был 80 %, а сейчас его снизили до 40 %, в связи с тем, что мы сами себя обеспечиваем. Но поликлиника же на балансе, больница нам гарантирует оклад и оплату нагрузки. А тут нам решили бросить 10 %. Я считаю, это несправедливо. Нашего мнения не спросили», – поясняет Сергей Вобликов.

Чтобы урегулировать ситуацию, в минздраве решили внести изменения в положение об оказании платных услуг и увеличить объем средств, направляемых на заработную плату, с 43 % до 50 %.

«Данные изменения вступили в силу 1 февраля 2019 года, в связи с чем сотрудникам поликлиники профилактических медицинских осмотров будет произведен перерасчет заработной платы за февраль 2019 года. Данное решение было принято с целью приведения к единому проценту направляемому на заработную плату сотрудникам амбулаторно-поликлинических служб, работающих как в системе ОМС, так и за счет средств от приносящей доход деятельности. По итогам работы за 2018 год заработная плата сотрудникам амбулаторно-поликлинических служб, работающих в системе ОМС, составила 50 % от поступивших средств», – сообщает министерство здравоохранения Амурской области.

Это уже не первая жалоба персонала горбольницы на низкие зарплаты. В амурском минздраве в феврале поясняли, что информация о снижении зарплат не соответствует действительности. Однако подтверждали, что при повышении официальных окладов выплаты стимулирующего характера уменьшились, потому что некоторые медицинские учреждения не выполнили план по диспансеризации, неотложной помощи и профилактическим осмотрам.

В региональном минздраве сообщили: источник финансирования поликлиники составляет доход от платных услуг, которые в ней оказывают. В ведомстве подчеркивают: поликлиника профосмотров – коммерческое подразделение больницы. «Источником финансирования поликлиники являются средства, полученные от приносящей доход деятельности. Данный вид медицинских услуг не входит в программу обязательного медицинского страхования и оказывается за плату», – дает пояснения министерство здравоохранения.

В 2018 году поликлиника заработала 50 миллионов 381 тысячу 900 рублей. Расходы на заработную плату с начислениями установлены в размере 40 миллионов 296 тысяч 600 рублей. Размер средней заработной платы у врачей, по данным минздрава, составил 50 тысяч 652 рубля 7 копеек, у среднего медицинского персонала –35 тысяч 922 рубля 1 копейку, у прочего немедицинского персонала – 21 тысячу 29 рублей 5 копеек.

Министерство здравоохранения приводит данные о размере средней заработной платы сотрудников поликлиники за 2019 год:

Категория персонала Январь, рублей Февраль, рублей Врачи 46 513/*71 676,7 37 986/* 71 709,2 Средний медицинский персонал 25 159/*39 573,5 27 147/*36 003,7 Прочий немедицинский персонал 19 438/*26 393,5 22 640/*23 363,7

/* по учреждению в целом

Причинами уменьшения средней заработной платы в 2019 году, как объяснили в минздраве, стали уменьшение поступающих доходов от оказанных услуг (январь – 5 миллионов 217 тысяч рублей, за февраль уже 3 миллиона 196 тысяч рублей). «Учреждение внесло изменения в положение по оплате труда в части уменьшения размера на оплату труда от полученного дохода (до 43 %). Проведение данных мероприятий не согласовано с министерством здравоохранения Амурской области», – говорится в ответе амурского минздрава.