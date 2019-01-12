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В Благовещенске работники поликлиники профосмотров недовольны сокращением зарплат

В Благовещенске работники поликлиники профосмотров недовольны сокращением зарплат

Медики поликлиники профосмотров недовольны значительным сокращением зарплат. За февраль врачи и средний персонал получили от 14 до 20 тысяч рублей. 11 марта в учреждении прошло собрание коллектива.

«Пособие по безработице, можно сказать. У нас пенсионеры больше получают, чем люди, работающие целый месяц», – подчеркивают медики. Такой «подарок» в канун 8 марта получил коллектив поликлиники профосмотров. Медики говорят, проблемы начались после нового года – в январе зарплаты сократились почти вдвое, а за февраль начислили еще меньше. Средний медперсонал получил за месяц от 15 до 18 тысяч рублей, врачи – немногим больше. Хотя в 2018 году, вспоминают специалисты, их зарплаты доходили до 30, а то и 40 тысяч рублей, при том, что нагрузка увеличилась – из-за того, что в прошлом году коллектив сократили.

«Я пришла к расчетчикам, забрала квиток, потом пришла к экономистам, они мне сказали, что вы с января месяца находитесь на самоокупаемости», – рассказывает врач-терапевт поликлиники профилактических осмотров Евгения Прагнимак. В поликлинике профосмотров Евгения Александровна работает много лет. Врач уже написала заявление об увольнении по собственному желанию. За февраль терапевт получила 19 тысяч рублей. «У меня ребенок-инвалид, ипотека, другие обязательства, мне работать за такие копейки совершенно неинтересно, ограничивать во внимании своего ребенка, который в нем как никто нуждается. Я пошла работать для того, чтобы дать ей какие-то другие блага. У нас одни занятия обходятся в неделю больше 5 тысяч», – объясняет Евгения Александровна.

Медики составили коллективную жалобу на имя прокурора Амурской области. А 11 марта в поликлинике прошло собрание по вопросу снижения зарплаты. На вопросы сотрудников отвечал исполняющий обязанности главного врача городской больницы. Андрей Роговченко рассказал, что фонд заработной платы поликлиники составляет около 40 % от ее общего дохода. Остальные деньги тратят на налоги, социальные выплаты, содержание оборудования.

«Заработано в поликлинике 3 миллиона 196 тысяч рублей. 54 сотрудника. На зарплату ушло: по врачам средняя зарплата – 37 тысяч 986 рублей, средний медперсонал – 27 тысяч 147 рублей. По прочему – 22 тысячи. Это данные экономистов», – сообщил исполняющий обязанности главного врача Благовещенской клинической больницы Андрей Роговченко.

По словам фельдшера-лаборанта поликлиники Сергея Вобликова, на собрании коллективу объяснили, почему произошло снижение.

«Раньше зарплатный фонд был 80 %, а сейчас его снизили до 40 %, в связи с тем, что мы сами себя обеспечиваем. Но поликлиника же на балансе, больница нам гарантирует оклад и оплату нагрузки. А тут нам решили бросить 10 %. Я считаю, это несправедливо. Нашего мнения не спросили», – поясняет Сергей Вобликов.

Чтобы урегулировать ситуацию, в минздраве решили внести изменения в положение об оказании платных услуг и увеличить объем средств, направляемых на заработную плату, с 43 % до 50 %.

«Данные изменения вступили в силу 1 февраля 2019 года, в связи с чем сотрудникам поликлиники профилактических медицинских осмотров будет произведен перерасчет заработной платы за февраль 2019 года. Данное решение было принято с целью приведения к единому проценту направляемому на заработную плату сотрудникам амбулаторно-поликлинических служб, работающих как в системе ОМС, так и за счет средств от приносящей доход деятельности. По итогам работы за 2018 год заработная плата сотрудникам амбулаторно-поликлинических служб, работающих в системе ОМС, составила 50 % от поступивших средств», – сообщает министерство здравоохранения Амурской области.

Это уже не первая жалоба персонала горбольницы на низкие зарплаты. В амурском минздраве в феврале поясняли, что информация о снижении зарплат не соответствует действительности. Однако подтверждали, что при повышении официальных окладов выплаты стимулирующего характера уменьшились, потому что некоторые медицинские учреждения не выполнили план по диспансеризации, неотложной помощи и профилактическим осмотрам.

В региональном минздраве сообщили: источник финансирования поликлиники составляет доход от платных услуг, которые в ней оказывают. В ведомстве подчеркивают: поликлиника профосмотров – коммерческое подразделение больницы. «Источником финансирования поликлиники являются средства, полученные от приносящей доход деятельности. Данный вид медицинских услуг не входит в программу обязательного медицинского страхования и оказывается за плату», – дает пояснения министерство здравоохранения.

В 2018 году поликлиника заработала 50 миллионов 381 тысячу 900 рублей. Расходы на заработную плату с начислениями установлены в размере 40 миллионов 296 тысяч 600 рублей. Размер средней заработной платы у врачей, по данным минздрава, составил 50 тысяч 652 рубля 7 копеек, у среднего медицинского персонала –35 тысяч 922 рубля 1 копейку, у прочего немедицинского персонала – 21 тысячу 29 рублей 5 копеек.

Министерство здравоохранения приводит данные о размере средней заработной платы сотрудников поликлиники за 2019 год:

Категория персонала

Январь, рублей

Февраль, рублей

Врачи

46 513/*71 676,7

37 986/* 71 709,2

Средний медицинский персонал

25 159/*39 573,5

27 147/*36 003,7

Прочий немедицинский персонал

19 438/*26 393,5

22 640/*23 363,7

/* по учреждению в целом

Причинами уменьшения средней заработной платы в 2019 году, как объяснили в минздраве, стали уменьшение поступающих доходов от оказанных услуг (январь – 5 миллионов 217 тысяч рублей, за февраль уже 3 миллиона 196 тысяч рублей). «Учреждение внесло изменения в положение по оплате труда в части уменьшения размера на оплату труда от полученного дохода (до 43 %). Проведение данных мероприятий не согласовано с министерством здравоохранения Амурской области», – говорится в ответе амурского минздрава.

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#здоровье #областная власть #происшествия

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Комментарии
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  • Stat

    Stat
    1 час назад

    http://xn----8sbakll9bahkmmg.xn--p1ai/news/media/2019/3/11/news/ Белогорске врачи бастовать собрались. Ну а что,выборы прошли,подачки и закончились,затягивайте пояса,уважаемые....

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    всё для народа-никто не уедет

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Будет областная забастовка врачей и медработников. Допрыгался Минздрав со своими отчётами и рассказами о росте уровня жизни.

  • Stat

    Stat
    1 час назад

    Профсоюз,инспекция по охране труда,прокуратура- не работают по этой проблеме! Всё направлено на развал бесплатной медицины путем принудительно-добровольного увольнения сотрудников и закрытия ненужных учреждений. В любой больнице области найдется столько нарушений трудового и финансового законодательства,что главный прокурор страны "оглохнет", но никто этим не хочет заниматься,команды не было. Всем медработникам проявить стойкость,солидарность и работать строго на норму часов и тогда вся экстренная медицинская помощь встанет....,что тогда скажут наши законотворцы?!

  • Slabotochnik

    Slabotochnik
    1 час назад

    Ню-ню. Охотно верим.

    Прям забастуют и на работу перестанут выходить? А на 2ю работу - в платные медцентры тоже не выйдут?

    А то в какой больнице не глянешь, в какую поликлиннику не заглянешь - после обеда как на кладбище - ни одного врача - все в бизнес ушли.

  • Stat

    Stat
    1 час назад

    Цель Минздрава разукомлектовать маломощные учреждения кадрами путем сокращения зарплат и как следствие увольнением сотрудников с целью дальнейшего закрытия под предлогом нецелесообразности содержания. Тем самым снизив финансовую нагрузку на область. Всё прогнозируемого было и ожидаемо и никакая прокуратура этому не помешает,ведь это указы Москвы. По по одному сценарию сократили и закрыли много отделений в районных учреждениях области,вот и до города добрались,терпите уж.,...

  • Stat

    Stat
    1 час назад

    SlabotochnikНю-ню. Охотно верим.

    Прям забастуют и на работу перестанут выходить? А на 2ю работу - в платные медцентры тоже не выйдут?

    А то в какой больнице не глянешь, в какую поликлиннику не заглянешь - после обеда как на кладбище - ни одного врача - все в бизнес ушли.


    Так вы не заглядывайте в поликлинику,а сразу на кладбище......там места нынче в дефиците....

  • Аня2828

    Аня2828
    56 минут назад

    ну неудели не понятно что в области давно проблемы с здравоохранением и понятно всем от кого это зависит

  • Slabotochnik

    Slabotochnik
    50 минут назад

    Stat

    Slabotochnik

    Ню-ню. Охотно верим.

    Прям забастуют и на работу перестанут выходить? А на 2ю работу - в платные медцентры тоже не выйдут?

    А то в какой больнице не глянешь, в какую поликлиннику не заглянешь - после обеда как на кладбище - ни одного врача - все в бизнес ушли.



    Так вы не заглядывайте в поликлинику,а сразу на кладбище......там места нынче в дефиците....


    Ой. Ещё один пугатель. Нас таким не запугаешь.

    Нам уже ни кладбище ни забастовки врачей не страшны.

  • гомункулус

    гомункулус
    24 минуты назад

    а смысл бастовать? Надо ходить на работу, но работать так, как платят.

  • Okean555

    Okean555
    19 минут назад

    отличные гиперзвуковые ракеты у нас

  • sind

    sind
    16 минут назад

    Надо всех перевести на самоокупаемость, школы, морги, лет сады, поликлиники, военкоматы, администрацию

  • Skat

    Skat
    12 минут назад

    Табличку с зарплатами интересную минздрав привел))) Почему-то она никак не соответствует с зарплатными квитками персонала поликлиники.

  • Хмык

    Хмык
    4 минуты назад

    при повышении официальных окладов выплаты стимулирующего характера уменьшились, потому что некоторые медицинские учреждения не выполнили план по диспансеризации, неотложной помощи и профилактическим осмотрам.

    Что это за планы такие? Может Минздраву самому себе план установить?

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