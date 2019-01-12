Амурские школы-интернаты получат 8 миллионов рублей на профцентры

Две коррекционные школы-интерната в Амурской области получат по четыре миллиона рублей на создание центров профориентации. В них воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья помогут с выбором будущей профессии и трудоустройством.

Деньги выделят из федерального бюджета в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта "Образование"».

Шесть специальных (коррекционных) школ и школ-интернатов в Амурской области работают только по адаптированным общеобразовательным программам почти для 900 учеников с ограниченными возможностями здоровья. В рамках проекта «Современная школа» в этих учреждениях планируется купить оборудование в трудовые мастерские для современных программ обучения по востребованным профессиям. В новых центрах профориентации школьников будут учить обувному и пекарскому делу, столярным и слесарным работам, полиграфии, шитью и растениеводству.

«В 2019 году в региональный проект "Современная школа" вошли две коррекционные школы-интерната (Свободненская коррекционная школа-интернат и школа-интернат № 8 Благовещенска), в них обучаются и проживают воспитанники с нарушением слуха, зрения, интеллекта. Этим школам-интернатам из федерального бюджета будет выделено порядка четырех миллионов рублей», – сказали в областном министерстве образования.

В частности, в школе-интернате № 8 Благовещенска на эти деньги будет модернизирована слесарная и столярная мастерские, оборудован кабинет для изучения полиграфии, а в Свободненском районе – обувная и столярная мастерские. «Полученные знания и умения позволят выпускникам активнее социализироваться в обществе, овладевать более сложными специальностями и упростят задачу с трудоустройством», – уверены в министерстве.

Власти Амурской области в рамках нацпроекта «Образование» получат из федерального бюджета 372 миллиона рублей на создание образовательных и профориентационных центров, поддержку одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, обновление материально-технической базы, сообщает ТАСС.