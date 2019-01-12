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сегодня, 16:16 2

Глава Приамурья возглавил подгруппу по подготовке к Госсовету РФ

Глава Приамурья возглавил подгруппу по подготовке к Госсовету РФ
Фото: amurobl.ru

Губернатора Амурской области Василия Орлова назначили руководителем подгруппы одной из рабочих групп Госсовета России. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Подгруппа Василия Орлова называется «Демографический прирост населения за счет миграционных процессов». Эта подгруппа – часть рабочей группы «Социальная политика», куда вошли, в частности, представители Федерального собрания РФ и правительства страны.

Рассмотрение Госсоветом вопросов, связанных с миграцией населения и влиянием миграционных процессов на демографический прирост, намечено на апрель. В числе основных направлений рабочей группы «Социальная политика» – реализация концепции миграционной политики до 2025 года, в том числе стратегических задач воспроизводства населения.

5 марта состоялось первое заседание экспертного совета по подгруппе, которую возглавляет губернатор Амурской области. На заседании была согласована структура доклада подгруппы.

Накануне, 11 марта, в режиме видеоконференцсвязи прошло первое организационное совещание рабочей подгруппы «Демографический прирост населения за счет миграционных процессов».

«Я предлагаю сосредоточиться на трех направлениях. Усовершенствование законодательства, чтобы сделать его более либеральным, с простыми, понятными для всех и исполнимыми правилами въезда в Российскую Федерацию. Второе – характеристики самого миграционного потока. И третий, во многом определяющий фактор, – качество жизни населения на территории нашей страны. Люди хотят жить там, где лучше, комфортнее, где есть будущее для их детей», – сказал Василий Орлов.

Качество соответствующих миграционных правил и процедур подразумевает вопросы оформления виз, получения права на пребывание, в том числе трудовой деятельности, получение права на проживание, приобретение гражданства РФ.

Что касается характеристик самого миграционного потока, то одно из приоритетных направлений работы в рамках новой концепции – создание благоприятного режима для добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом.

Направление миграционных потоков во многом определяется качеством жизни на территории. В том числе доступностью социальных, медицинских, культурных и других услуг, развитостью транспортной, энергетической инфраструктуры, уровнем занятости населения,

Предполагается, что на основании доклада будут сформулированы поручения президента РФ на уровне государства.

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#губернатор #российская власть

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Комментарии
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  • Slabotochnik

    Slabotochnik
    17 минут назад



    – создание благоприятного режима для добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом.



    вы чё там - обкурились штоле?

    если тока в кандалах...

  • Братеев

    Братеев
    12 минут назад

    если что в Бангладеш большая перенаселённость

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