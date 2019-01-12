Парень сделал предложение девушке в ТЦ и вместе с ней оказался за решеткой

В Иране в одном из торговых центров города Арак молодой человек сделал предложение возлюбленной. Видео трогательного момента попало в Сеть, после чего влюбленных арестовали.

Пару арестовали за то, что жених и его потенциальная невеста встали в выложенное из лепестков роз сердце. Девушка ответила согласием на предложение руки и сердца, а возлюбленный надел ей кольцо на палец. Вокруг стояли люди, которые отреагировали на происходящее аплодисментами.

«Пару заключили под стражу по требованию общественности. Их задержали за непристойное поведение на публике, которое говорит о влиянии развращенной культуры Запада», – пояснил замруководителя полиции провинции Маркази Махмуд Халаджи телеканалу BBC.

Исламские законы запрещают демонстрировать чувства на публике, напомнил полицейский. Он также добавил, что жениха и невесту позже освободили под денежный залог, сообщает «360».