Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:08 0

Парень сделал предложение девушке в ТЦ и вместе с ней оказался за решеткой

Парень сделал предложение девушке в ТЦ и вместе с ней оказался за решеткой
Фото: ru.depositphotos.com

В Иране в одном из торговых центров города Арак молодой человек сделал предложение возлюбленной. Видео трогательного момента попало в Сеть, после чего влюбленных арестовали.

Пару арестовали за то, что жених и его потенциальная невеста встали в выложенное из лепестков роз сердце. Девушка ответила согласием на предложение руки и сердца, а возлюбленный надел ей кольцо на палец. Вокруг стояли люди, которые отреагировали на происходящее аплодисментами.

«Пару заключили под стражу по требованию общественности. Их задержали за непристойное поведение на публике, которое говорит о влиянии развращенной культуры Запада», – пояснил замруководителя полиции провинции Маркази Махмуд Халаджи телеканалу BBC.

Исламские законы запрещают демонстрировать чувства на публике, напомнил полицейский. Он также добавил, что жениха и невесту позже освободили под денежный залог, сообщает «360».

Просмотров всего: 149

#происшествия

распечатать


В России и мире

Хабаровчанке, которую не пустили в автобус из-за коляски, подарили месяц бесплатного проезда
В России и мире 3

Приморский депутат объявил голодовку, чтобы привлечь внимание Путина
В России и мире 2

В Киеве обрушился мост; мэр Кличко объяснил это «усталостью от времени»
Происшествия 28

Конфликт двух посетительниц клуба «Тропикана» в Благовещенске закончился кровопролитием

28 февраля 2017, 11:38
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь