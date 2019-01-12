Власти Белогорска и Сковородинского района смогут штрафовать продавцов алкоголя

Амурские власти разработали законопроект, позволяющий органам местного самоуправления самостоятельно контролировать розничную продажу алкоголя. Документ опубликован на сайте областного правительства. На первом этапе предлагается наделить новыми полномочиями Белогорск и Сковородинский район.

Муниципальные власти планируется наделить полномочиями по контролю за розничной продажей алкоголя. Согласно законопроекту, сотрудники администраций смогут самостоятельно составлять протоколы об административных правонарушениях.

В частности, они смогут выявлять нарушения по статьям: незаконная розничная продажа алкогольной продукции физлицами, нарушение правил продажи спирта, нарушение порядка реализации продукции, распространение в СМИ и в интернете предложений о розничной продаже алкоголя дистанционным способом.

Сейчас полномочия по контролю за продажей алкоголя делят Росалкогольрегулирование, Роспотребнадзор, областное минэкономразвития и полиция.

На данный момент в Амурской области проверкам подлежат 6 932 объекта. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в первый год целесообразно наделить полномочиями по контролю две территории – Белогорск и Сковородинский район. В Белогорске проверке подлежит 561 объект, в Сковородинском районе – 270.

Отмечается, что благодаря новым полномочиям муниципальные власти смогут пополнить местные бюджеты.

«Передача государственных полномочий органам местного самоуправления позволит на местах организовать учет торговых точек, оперативно проводить проверочные мероприятия, что будет способствовать повышению уровня государственного контроля за розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории муниципалитетов. Одновременно указанные мероприятия будут способствовать увеличению доходной части бюджета за счет поступлений от акцизов», – сообщается в пояснительной записке к законопроекту.