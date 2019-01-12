Для привлечения туристов в тайгу форум Amur Travel проведут в Зейском районе

«Первый форум, который состоялся в августе прошлого года в Бурейском районе, наглядно продемонстрировал, что туристические мероприятия в области сегодня очень востребованы. Они позволяют по-новому взглянуть на родной край, по достоинству оценив его туристические ресурсы и потенциал – от развития экологического и палеонтологического до масштабного промышленного, в том числе космического туризма. В этом году форум пройдет в новом формате. Предстоит большая работа, прошу активно к ней подключаться», – отметила первый заместитель председателя правительства Амурской области Татьяна Половайкина.

Зейский район Приамурья обладает богатым разнообразием природных ресурсов, что позволяет развивать практически все виды туризма, отмечают областные власти. Однако в настоящее время туристско-рекреационный потенциал территории практически не используется. Связано это, прежде всего, с удаленностью от областного центра и отсутствием постоянного туристического потока.

«У нас большие ожидания в этом плане. Форум позволит здесь на месте показать все, чем мы богаты. Перспективы огромные, мы очень заинтересованы в дальнейшем развитии. Это новые рабочие места, рост занятости экономически активного населения и его благосостояния, развитие малых предприятий. Сейчас ведется работа на перспективу. Рассматриваем возможность строительства горнолыжного спуска, есть желающие открыть на территории города рыбное хозяйства, где будут разводить форель», – рассказал глава Зейского района Дмитрий Василенко.

Ожидают, что на форум соберется около 3 000 человек, в том числе представители Китая, Южной Кореи и Японии.

В настоящее время ведется работа по созданию сайта форума, где все участники смогут пройти регистрацию, обозначить экскурсионные направления, которые планируют посетить. Кроме того, будет создано мобильное приложение, которое позволит оперативно информировать участников и гостей форума о мероприятиях, происходящих в различных точках маршрутов, полезных контактах, памятках.