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сегодня, 16:02 0

Житель Константиновки хранил у себя дома три килограмма наркотиков

Житель Константиновки хранил у себя дома три килограмма наркотиков
Фото: ru.depositphotos.com

В сентябре 2018 года 46-летний житель села Константиновка Константиновского района незаконно приобрел для личного потребления около трех килограммов марихуаны. Наркотики мужчина хранил около полугода.

Наркотики у амурчанина обнаружила и изъяла полиция. Ранее его дважды привлекали к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По одному из приговоров мужчина отбывал наказание в колонии строгого режима.

В понедельник, 11 марта, Константиновский районный суд признал жителя Константиновки виновным в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил мужчине 3 года и 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.

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#происшествия #суды

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