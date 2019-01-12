Житель Константиновки хранил у себя дома три килограмма наркотиков

В сентябре 2018 года 46-летний житель села Константиновка Константиновского района незаконно приобрел для личного потребления около трех килограммов марихуаны. Наркотики мужчина хранил около полугода.

Наркотики у амурчанина обнаружила и изъяла полиция. Ранее его дважды привлекали к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По одному из приговоров мужчина отбывал наказание в колонии строгого режима.

В понедельник, 11 марта, Константиновский районный суд признал жителя Константиновки виновным в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил мужчине 3 года и 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.