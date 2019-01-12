По факту мошенничества с клиентами АТБ в Приамурье возбуждено 108 уголовных дел

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В итоге все 108 уголовных дел были соединены в одно, возбужденное 12 июля 2018 года по факту мошенничества неустановленными лицами со стороны ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» в связи с вложением клиентами-амурчанами, денежных средств под предлогом продажи простых векселей ООО «Финансово-Торговая компания». Об этом информирует прокуратура Амурской области.

Уголовные дела были возбуждены на основании заявлений от амурчан, поступивших в территориальные органы МВД области, а также направленных в УМВД региона из прокуратуры области, СУ СК области, аппарата губернатора и законодательного собрания области, Дальневосточного управления ЦБ РФ.

Помимо этого, пострадавшими от вложения в векселя ООО «ФТК», приобретенных через ПАО «АТБ», являются более 300 человек из Хабаровского, Приморского, Красноярского краев, Сахалинской области и других регионов.

24 января текущего года замначальника следственного департамента МВД России вынес постановление об изъятии уголовного дела по факту мошенничества в отношении клиентов АТБ из производства следователя амурской полиции и передаче его для дальнейшего расследования следователю следственного департамента МВД России. И 31 января все материалы были направлены в управление по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД России. Поэтому надзор за расследованием уголовного дела прокуратура региона больше не осуществляет.

Между тем надзорный орган также проводил проверки по поступившим обращениям клиентов ПАО «АТБ». Было установлено, что между ПАО «АТБ» и ООО «ФТК» 1 августа 2015 года было заключено соглашение о взаимодействии по реализации векселей. В соответствии с соглашением банк приобретал ценные векселя компании, являясь первичным векселедержателем, а затем перепродавал их.

«Стороны договорились, что банк будет осуществлять функции домицилиата в отношении векселей ООО "ФТК", для чего компания обязуется заблаговременно предоставить сумму в размере платежа по векселям, выпущенным ООО "ФТК", а банк, указанный в векселе в качестве домицилиата, по поручению ООО "ФТК" от ее имени и за ее счет при наступлении срока платежа оплачивает предъявляемый вексель. В дальнейшем реализация ПАО "АТБ" векселей ООО "ФТК" производилась преимущественно физическим лицам, ранее являвшимися вкладчикам банка. В ходе проверки установлено, что гражданами в отделениях ПАО "АТБ" оплачивались векселя компании ООО "ФТК", которые на момент подписания актов их приема-передачи фактически не существовали. При этом ПАО "АТБ" собственных денежных средств на покупку указанных векселей не расходовал, а использовал денежные средства граждан для приобретения векселей ООО "ФТК" и получения от продажи комиссионного дохода. Клиенты ПАО "АТБ" денежные средства от покупки векселей ООО "ФТК" не получили ввиду прекращения выплат банком в апреле 2018 года», – сообщила старший помощник прокурора Амурской области по взаимодействию со СМИ Юлия Адушева.

По факту выявленных нарушений закона 8 июня 2018 года прокурор Благовещенска внес представление руководителю временной администрации ПАО «АТБ». После чего в коммерческой организации было принято решение о приостановлении операций по продаже векселей ООО «ФТК», также была организована работа по передаче векселедержателям оригиналов ценных бумаг для защиты пострадавшими своих прав в судебном порядке.

В банке представление прокуратуры пытались обжаловать, но безуспешно.

Кроме того, по материалам, направленным прокурором Благовещенска в городскую полицию «для решения вопроса об уголовном преследовании неустановленных лиц из числа руководителей и учредителей ПАО "АТБ" и ООО "ФТК" по статье "Мошенничество", было возбуждено уголовное дело, соединенное затем в одно производство с остальными».

Как сообщало Амур.инфо, с 1 января 2018 года по 11 марта 2019 года в районные и городские суды Амурской области поступило 289 исков от амурчан, купивших у банка вексели ООО «ФТК».

На 14 марта намечены торги по продаже АТБ.