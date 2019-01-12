Павел Воля купил дом за 27 миллионов рублей

Шоумен Павел Воля обзавелся элитным жильем на Рублевке. Он приобрел огромный таунхаус за 27 миллионов рублей.

Резидент Comedy Club Павел Воля решил сдавать две квартиры в Москве и переехать с семьей за город. Среди соседей юмориста много звезд. Рядом расположен дом Ксении Собчак. Ради покупки нового таунхауса Воля продал дом в Мытищинском районе, в котором до этого жил с семьей.

Несмотря на то, что телевизионная карьера Воли продолжает идти в гору, мужчина считает своим главным успехом счастливый брак. А машины, жилье и прочие составляющие бытового комфорта артист считает второстепенными.

«Чего я добился за эти годы? Самое важное – внимания главной девочки своей жизни! И она отблагодарила меня двумя прекрасными детьми. А дома на Рублевке, крутые тачки, брендовые шмотки – это всего лишь дополнение. Без них вполне можно быть счастливым. Без такой женщины, как у меня, – нет», – заявил Павел Воля в одном из интервью.

Павел и Ляйсан Утяшева живут в официальном браке уже шесть лет. Звездные родители стараются как можно больше времени проводить с детьми. Гимнастка охотно делится своими секретами воспитания с поклонниками, а юморист часто трогательно признается в любви жене в Сети. Шоумен решился купить огромный дом в первую очередь ради детей. У супругов их двое: пятилетний сын Роберт и трехлетняя дочь София, сообщает Cosmo.ru.