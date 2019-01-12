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сегодня, 15:19 0

Павел Воля купил дом за 27 миллионов рублей

Павел Воля купил дом за 27 миллионов рублей
Фото: instagram.com/pavelvolyaofficial

Шоумен Павел Воля обзавелся элитным жильем на Рублевке. Он приобрел огромный таунхаус за 27 миллионов рублей.

Резидент Comedy Club Павел Воля решил сдавать две квартиры в Москве и переехать с семьей за город. Среди соседей юмориста много звезд. Рядом расположен дом Ксении Собчак. Ради покупки нового таунхауса Воля продал дом в Мытищинском районе, в котором до этого жил с семьей.

Несмотря на то, что телевизионная карьера Воли продолжает идти в гору, мужчина считает своим главным успехом счастливый брак. А машины, жилье и прочие составляющие бытового комфорта артист считает второстепенными.

«Чего я добился за эти годы? Самое важное – внимания главной девочки своей жизни! И она отблагодарила меня двумя прекрасными детьми. А дома на Рублевке, крутые тачки, брендовые шмотки – это всего лишь дополнение. Без них вполне можно быть счастливым. Без такой женщины, как у меня, – нет», – заявил Павел Воля в одном из интервью.

Павел и Ляйсан Утяшева живут в официальном браке уже шесть лет. Звездные родители стараются как можно больше времени проводить с детьми. Гимнастка охотно делится своими секретами воспитания с поклонниками, а юморист часто трогательно признается в любви жене в Сети. Шоумен решился купить огромный дом в первую очередь ради детей. У супругов их двое: пятилетний сын Роберт и трехлетняя дочь София, сообщает Cosmo.ru.

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#шоу-бизнес

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