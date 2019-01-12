Установлено, кто распылил перцовый баллончик в школе Благовещенска

В отношении законных представителей школьников были составлены административные материалы по статье 5.35 КоАП РФ. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия решения. С подростками и их законными представителями провели профилактические беседы, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Статья 5.35 КоАП РФ предусматривает «неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». Такая провинность влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.