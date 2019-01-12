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сегодня, 15:01 5

Установлено, кто распылил перцовый баллончик в школе Благовещенска

Установлено, кто распылил перцовый баллончик в школе Благовещенска

Сотрудники МО МВД России «Благовещенский» провели проверку по факту происшествия в школе № 4 Благовещенска. Там 12 марта был распылен перцовый баллончик. Полицейские установили, что к этому причастны двое учащихся.

В отношении законных представителей школьников были составлены административные материалы по статье 5.35 КоАП РФ. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия решения. С подростками и их законными представителями провели профилактические беседы, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Статья 5.35 КоАП РФ предусматривает «неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». Такая провинность влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

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#происшествия #школа

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Источник: в Благовещенске покончил с собой школьник

Комментарии
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  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    1 час назад

    Мугого, безмозглое школиё опять стало героем новостей на амуринфо.За распыление перцового баллончика со срывом уроков во всей школе и работой спецслужб ценник всего лишь от 100 до 500 рублей! Халява.Да с такими ценниками баллончики будут пшикать по несколько раз в неделю, добавляя газа на "бис!".

  • Rak900

    Rak900
    1 час назад

    Штраф 500 рублей)) смешно

  • alex 3

    alex 3
    58 минут назад

    в 80х жгли "дымовуху", взрывали самодельные бомбочки, и в школе и в подъездах. Хоть бы одна, сволочь, тогда пожарку вызвала! Окна откроют, проветрят, максимум к директору... Сейчас же развелось всех этих служб, которым заняться нечем, как всякую шалость расследовать и эвакуации проводить.

  • Александр Авдеев

    Александр Авдеев
    27 минут назад

    SnoopyKiller

    Мугого, безмозглое школиё опять стало героем новостей на амуринфо.

    За распыление перцового баллончика со срывом уроков во всей школе и работой спецслужб ценник всего лишь от 100 до 500 рублей! Халява.

    Да с такими ценниками баллончики будут пшикать по несколько раз в неделю, добавляя газа на "бис!".



    Не забывайте, что еще: "Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия решения".

  • ay

    ay
    18 минут назад

    Александр Авдеев

    SnoopyKiller

    Мугого, безмозглое школиё опять стало героем новостей на амуринфо.

    За распыление перцового баллончика со срывом уроков во всей школе и работой спецслужб ценник всего лишь от 100 до 500 рублей! Халява.

    Да с такими ценниками баллончики будут пшикать по несколько раз в неделю, добавляя газа на "бис!".



    Не забывайте, что еще: "Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия решения".



    Ха. Когда в нашем классе девочка распылила балон никаких материалов для ПДН не было.

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