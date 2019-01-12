Товарооборот города Хэйхэ с Россией сократился на 13,53 %

В январе 2019 года товарооборот между Хэйхэ и Россией составил около 544 миллионов долларов и снизился в сравнении с январем 2018-го на 13,53 %. В Китае снизились цены на соевые продукты, поэтому ввозить их из России стали почти на четверть меньше.

Портал Вiang.ru приводит данные управления коммерции города Хэйхэ. В целом внешнеторговый оборот Хэйхэ в январе 2019 года вырос на 10,06 %. Но при этом товарооборот Хэйхэ с Россией в январе 2019 года составил 3 651 751 000 юаней (544 миллиона долларов). Это на 13,53 % меньше, чем в январе 2018 года.

Но экспорт из Хэйхэ в Россию вырос на 17,31 %, составив 57,7516 миллиона юаней (8,6 миллиона долларов). Импорт из России в Хэйхэ сократился на 17,6 %, составив 3 074 235 000 юаней (почти 458 миллионов долларов).

Сокращение товарооборота связано, прежде всего, с сокращением импорта сои из Приамурья и ЕАО. В связи с падением цен на соевое масло и соевый шрот в Китае на китайском рынке оказалось достаточно сои, и необходимость в ее импорте отпала. Поэтому импорт продовольствия из России и других стран в Хэйхэ в январе 2019 года составил 46 900 тонн на общую сумму в 98,67 миллиона юаней (14,7 миллиона долларов). Это примерно на 25 % меньше, чем в январе 2018 года.

За январь 2019 года также сократился импорт древесины из России в Китай через Хэйхэ. Он составил 62 900 кубометров на общую сумму в 52,1 миллиона юаней (7,76 миллиона долларов), что соответственно на 1 % и 9 % меньше, чем годом ранее.