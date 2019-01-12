В Приамурье жители старых домов не готовы выселяться на время капремонта

В Амурской области специалисты Фонда капремонта столкнулись с проблемами при ремонте жилья. За февраль дважды собственники квартир в старых домах отказались пустить строителей.

Сложная ситуация с капитальным ремонтом крыши возникла в доме № 97 по улице Чайковского в Благовещенске. Это кирпичное трехэтажное здание, построенное в 1960-м году. В феврале 2019-го, когда начался ремонт, строители обнаружили аварийные участки чердачного перекрытия. Чтобы продолжать работы, нужно было отселить жителей верхнего этажа.

На собрании специалисты Фонда предложили жильцам составить график работ, чтобы в момент проведения ремонта крыши в квартирах, над которыми будет проводиться ремонт, никого не было. «Тем не менее даже в этой сложной ситуации находятся собственники, которые считают, что ремонт натяжных потолков в квартире важнее собственной жизни и здоровья, жизни малолетних детей, и отказываются даже на время рабочего дня покинуть квартиры. По их мнению, в случае осыпания потолка дорогостоящий ремонт в их жилом помещении должен быть восстановлен подрядчиком», – сообщает Фонд капремонта.

Однако в соответствии с действующим законодательством собственники обязаны предоставить допуск к общему имуществу, а косметический ремонт в квартирах должны проводить самостоятельно. «Причина возникшей угрозы – износ чердачного перекрытия, который проходил в течение длительного времени, а не капитальный ремонт. Ни Фонд, ни подрядчик не имели никакого отношения к содержанию и поддержанию в удовлетворительном состоянии общего имущества многоквартирного дома», – объясняют в Фонде капитального ремонта.

Чтобы разрешить проблему, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Благовещенска предложило управляющей компании, которая обслуживает дом № 97 по улице Чайковского, обратиться в специализированную организацию для проведения технического обследования перекрытия. Также управляющей компании рекомендовано рассмотреть вопрос установки щитов с распорками в зонах прогиба балок. Возобновить работы по капитальному ремонту крыши подрядчик сможет после того, как эти условия будут выполнены.

С подобной ситуацией Фонд столкнулся и в Райчихинске, когда начался капрепонт в доме № 18 на улице Коммунистической. Там также обнаружили аварийные участки чердачного перекрытия. Специалисты Фонда капремонта совместно с подрядной организацией разработали варианты устройства кровли без воздействия на чердачное перекрытие. Зимой работы приостановили, а весной возобновили – скоро могут начаться дожди, и, если не сделать крышу, квартиры на верхнем этаже пострадают от сырости.

«Основная проблема, которая возникает в подобных случаях, – вопрос по отселению собственников на время проведения ремонта. Даже если будут внесены изменения в законодательство, позволяющие проводить дополнительные работы в случае выявления аварийного состояния перекрытия, необходимо определить, кто будет отвечать за отселение собственников на время проведения ремонта, каким образом будет это проводиться, в случае если у муниципального образования нет маневренного фонда. Сейчас это более актуальный вопрос», – считают в Фонде капитального ремонта жилья.