В Великобритании женщина после инсульта заговорила с русским акцентом

Фото: Rose Griffith / Stroke Association

Жительница английского города Ливерпуль начала говорить по-английски с русским акцентом после инсульта. Врачи считали, что она вообще не сможет разговаривать.

В 2014 году 69-летней Роуз Гриффитс (Rose Griffiths) стало плохо на работе. Женщину доставили в больницу на скорой и выяснилось, что у нее был инсульт. Пенсионерка перестала чувствовать всю правую сторону тела, а также потеряла способность говорить, читать и писать.

Врачи сообщили женщине, что после пережитого она не сможет жить полноценной жизнью. Гриффитс не сдавалась и упорно занималась. Уже через год пенсионерка научилась писать левой рукой. В 2018 году она снова начала говорить, однако речь британки, с рождения жившей в центре Ливерпуля и не бывавшей в России, приобрела ярко выраженный русский акцент. Врачи объяснили это синдромом иностранного акцента. Это редкое и неизлечимое отклонение после инсульта или черепно-мозговой травмы.

«Я люблю поболтать с людьми, но после инсульта люди не хотели со мной общаться, потому что думали, что я их не понимала. Я чувствовала себя очень одинокой», – пожаловалась женщина.

Чтобы справиться с дефицитом общения, Гриффитс присоединилась к местной ассоциации людей, переживших инсульт. Спустя пять лет после приступа женщина приняла то, что, как раньше, она разговаривать не сможет, и перестала из-за этого переживать.

«Пока я могу говорить, мне все равно, как я это делаю», – добавила она. По ее словам, собеседники стали терпеливее относиться к ней, так как понимают, что она пережила инсульт, сообщает «Лента.ру».