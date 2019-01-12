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сегодня, 14:16 1

21-летнего белогорца отправили в колонию за призывы к экстремизму

21-летнего белогорца отправили в колонию за призывы к экстремизму
Фото: pixabay.com

Белогорский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Белогорска. Мужчина был признан виновным в «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности» в «ВКонтакте».

Установлено, что в 2017 году амурчанин размещал на своей странице в этой социальной сети материалы экстремистского содержания – изображения, видео- и аудиозаписи. Как сообщается на сайте Белогорского городского суда, мужчина придерживался националистических взглядов. В частности, он испытывал неприязнь к представителям некоторых народов.

Амурчанин признал себя виновным. Суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам колонии-поселения. Приговор уже вступил в законную силу.

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#Белогорск #интернет #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Диванный аналитеk

    Диванный аналитеk
    2 часа назад

    Самое смешное что в местах лишения свободы представители этих "некоторых народов" будут непосредственными руководителями у этого бедолаги.. Он будет отдавать часть посылок " на "общак" Мыть им посуду. Называть Батя...При встрече верещать дурным голосом: "Жизнь ворам"

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