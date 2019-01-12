21-летнего белогорца отправили в колонию за призывы к экстремизму

Белогорский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Белогорска. Мужчина был признан виновным в «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности» в «ВКонтакте».

Установлено, что в 2017 году амурчанин размещал на своей странице в этой социальной сети материалы экстремистского содержания – изображения, видео- и аудиозаписи. Как сообщается на сайте Белогорского городского суда, мужчина придерживался националистических взглядов. В частности, он испытывал неприязнь к представителям некоторых народов.

Амурчанин признал себя виновным. Суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам колонии-поселения. Приговор уже вступил в законную силу.