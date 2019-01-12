Пин-код больше не потребуется при покупках до 3 тысяч по карте Visa

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Лимит бесконтактной оплаты, при котором не требуется подтверждения платежа, вырастет сразу в три раза. Инициатива учитывает новые платежные привычки россиян, объясняют в Visa. По данным ЦБ, средняя покупка по карте сейчас составляет от 800 до 900 рублей.

«Ввод пин-кода занимает значительную часть времени операции бесконтактной оплаты, – говорит главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков. – Чем удобнее и быстрее расплатиться картой, тем больше клиентов предпочтут этот способ оплаты другому».

Повседневные покупки станут удобнее, но при потере или краже карты возможный ущерб также вырастет в три раза. И, если карта утеряна, ее надо срочно заблокировать – это правило становится еще более актуальным, предупреждают специалисты. Но существенных рисков они не видят, так как «технология бесконтактной оплаты с помощью чипованных карт, смартфонов и часов (Apple Wallet и Google Pay) в целом зарекомендовала себя как безопасная и надежно защищенная».