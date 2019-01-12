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сегодня, 14:20 4

Пин-код больше не потребуется при покупках до 3 тысяч по карте Visa

Пин-код больше не потребуется при покупках до 3 тысяч по карте Visa
Фото: Амур.инфо

C 13 апреля банки получат право не запрашивать пин-код при оплате картами Visa покупок до трех тысяч рублей. Об этом «Российской газете» сообщил представитель платежной системы.

Лимит бесконтактной оплаты, при котором не требуется подтверждения платежа, вырастет сразу в три раза. Инициатива учитывает новые платежные привычки россиян, объясняют в Visa. По данным ЦБ, средняя покупка по карте сейчас составляет от 800 до 900 рублей.

«Ввод пин-кода занимает значительную часть времени операции бесконтактной оплаты, – говорит главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков. – Чем удобнее и быстрее расплатиться картой, тем больше клиентов предпочтут этот способ оплаты другому».

Повседневные покупки станут удобнее, но при потере или краже карты возможный ущерб также вырастет в три раза. И, если карта утеряна, ее надо срочно заблокировать – это правило становится еще более актуальным, предупреждают специалисты. Но существенных рисков они не видят, так как «технология бесконтактной оплаты с помощью чипованных карт, смартфонов и часов (Apple Wallet и Google Pay) в целом зарекомендовала себя как безопасная и надежно защищенная».

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#финансы #экономика

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Комментарии
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  • meneJer

    meneJer
    2 часа назад

    «Ввод пин-кода занимает значительную часть времени операции бесконтактной оплаты, – говорит главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков.

    пните его кто-нибудь пусть проснется

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    может депозит сделаем??? при входе 3000р внес и как хочешь выбирай

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Когда МИР облагородите «технологией бесконтактной оплаты с помощью чипованных карт, смартфонов и часов"?!!...

  • Sm1th

    Sm1th
    1 час назад

    Ну что, сколько там, говорите, официальный уровень инфляции?

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