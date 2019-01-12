Московский кредитный банк и Совкомбанк допущены к аукциону по покупке АТБ

Московский кредитный банк и Совкомбанк получили доступ к аукциону на покупку 99,9 % акций Азиатско-Тихоокеанского банка. Прием заявок завершился на прошлой неделе. Торги пройдут 14 марта.

На сайте электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» опубликован перечень допущенных к торгам участников. Это ПАО «Совкомбанк» и ПАО «Московский кредитный банк», сообщает «Коммерсант».

Ранее Федеральная антимонопольная служба информировала о том, что ходатайства о желании приобрести акции Азиатско-Тихоокеанского банка подали два банка – МКБ и Совкомбанк. Документы финансовых организаций были рассмотрены в феврале.

Как сообщало Амур.инфо, торги по продаже акций АТБ назначены на 14 марта. Стартовая цена – примерно 9 миллиардов 857 миллионов рублей. В извещении отмечается, что минимальная цена покупки – 6 миллиардов рублей.

Центробанк ввел временную администрацию в Азиатско-Тихоокеанском банке в конце апреля 2018 года. Тогда регулятор сообщал, что принял решение взять банк на санацию, так как обнаружил, что через АТБ ведется организованная продажа населению векселей ООО «ФТК».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». С 1 января 2018 года по 11 марта 2019 года в районные и городские суды Амурской области поступило 289 исков граждан к ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», связанных с оборотом векселей ООО «ФТК».

По информации прокуратуры Амурской области, в общей сложности сумма не выплаченных клиентам АТБ денежных средств по векселям ФТК оценивалась почти в 4 миллиарда рублей.