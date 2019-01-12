В Приамурье для «Силы Сибири» начали строить объекты электроснабжения компрессорных станций

В Амурской области и Якутии началось строительство переключательных пунктов 220 кВ для подключения к магистральным электросетям компрессорных станций газопровода. К августу 2019 года запланировано ввести в работу инфраструктуру для двух компрессорных станций.

При строительстве объектов электроснабжения компрессорных станций ФСК ЕЭС, которая входит в группу «Россети», приступила к реализации второго этапа проекта электроснабжения трубопроводной системы «Сила Сибири» «Газпрома».

Всего в рамках проекта ФСК ЕЭС обеспечит технологическое присоединение к Единой национальной электрической сети 6 компрессорных станций газопровода, приемо-сдаточного пункта Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения и электростанции, питающей Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ). Запланирована реализация 8 мероприятий, в том числе возведение линий электропередачи суммарной протяженностью более 100 километров. Общая стоимость проекта составляет 5 миллиардов рублей, сообщает пресс-слухба Федеральной сетевой компании (ФСК ЕЭС).

Непосредственно для электроснабжения компрессорных станций будут построены 3 переключательных пункта и 44 километра заходов ЛЭП, реконструированы 4 действующие подстанции 220 кВ. Потребителю будет обеспечена выдача 49,5 МВт мощности.

Переключательный пункт – энергообъект, на котором, в отличие от подстанции, не предусмотрено силовое оборудование – трансформаторы, и, как следствие, обеспечивается только прием и распределение электроэнергии. На двух переключательных пунктах предусмотрены комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 220 кВ, еще на одном – открытое распределительное устройство 220 кВ.

В 2018 году в рамках первого этапа проекта ФСК ЕЭС начала возведение заходов от воздушной линии 220 кВ «Амурская – Ледяная» на объект генерации Амурского ГПЗ – ключевого звена цепочки перспективных поставок газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Эта инфраструктура свяжет электростанцию и ГПЗ с самой мощной подстанцией Дальнего Востока – 500 кВ «Амурская».

«Газпром» и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Первые поставки газа должны начаться с 1 декабря 2019 года.