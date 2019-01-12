Найденная в Москве девочка-маугли не умеет спать в кровати и боится воды

Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала о состоянии брошенной в московской квартире 5-летней девочки с вросшим в тело крестиком. Первоначально сообщалось, что у нее тяжелая форма истощения. Однако этот факт опровергла уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Я видела девочку, была у нее в больнице. На данный момент не подтверждается информация, что ребенок находится в состоянии истощения, она достаточно упитанная, но ребенок не разговаривает», – сказала Анна Кузнецова.

Она добавила, что девочка сначала нюхает, а потом берет в руки фрукты и другие продукты, которые ей предлагают. «Не приучена спать на кровати, с большом трудом ее удалось уложить. Боится воды», – добавила она.

Детский омбудсмен проинформировала, что общалась с заведующей поликлиникой, в которой девочка наблюдалась до 2015 года. «Наблюдалась достаточно регулярно, ее развитие соответствовало возрасту. Но, к сожалению, сейчас ребенок не говорит, во время нашего нахождения не произнесено было ни звука», – подчеркнула она. По словам детского омбудсмена, девочка очень не любит оставаться одна, поэтому с ней постоянно находится медперсонал.

По данным заведующей поликлиникой, мать девочки в 2015 году сообщила, что переезжает, поэтому ведение медкарты ребенка по этому месту жительства прекратилось. «Почему она не встала в другом месте на медицинский учет, тоже вопрос», – заметила омбудсмен.

Кузнецова добавила, что в больнице ребенка лечат от нескольких заболеваний. «Доктора дают хорошие прогнозы, поэтому будем надеяться, что в части здоровья с ребенком будет все хорошо», – сказала она.

Органы опеки в настоящее время занимаются поиском родственников девочки. Они в ближайшее время обратятся в суд с ходатайством об ограничении или лишении родительских прав матери ребенка. Детский омбудсмен отметила, что передача девочки под опеку родственникам была бы «наименее болезненным» вариантом.

«В квартире были отключены свет, вода. В случае неприхода мамы, если бы никто не отреагировал, страшно представить, что ее ждало впереди», – рассказала Анна Кузнецова.

Она отметила: «тот факт, что ребенка вовремя не выявили или не было должной реакции на сигналы, которые поступали, заставляет задуматься». Она напомнила о трагедии в Кировской области, где ребенок погиб, запертый в квартире с перекрытыми коммунальными услугами, без воды и света.

Анна Кузнецова призвала найти и устранить причины появления таких «детей-невидимок», о которых не знают в органах опеки, образования и здравоохранения. Детский омбудсмен напомнила о случае в Бурятии, где ребенок несколько дней находился в квартире с умершей бабушкой. Он был спасен благодаря соседям, на днях его передадут родственникам, сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Белогорске недавно погиб годовалый малыш. По версии следствия, его в течение трех дней избивал 18-летний парень, который сожительствовал с 17-летней матерью ребенка. Малыш несколько дней находился в больнице в коме, но всё же скончался.