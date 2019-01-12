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Подавляющее большинство родителей голосуют за единую школьную форму

Подавляющее большинство родителей голосуют за единую школьную форму
Фото: obramur.ru

Более 70 % родителей в России считают обязательным наличие дресс-кода в школах. Но 36 % разрешили бы цветные пряди, 13 % – пирсинг, а 10 % – яркую одежду и рваные джинсы, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование проекта Mail.ru Дети.

Согласно полученным данным, у 65 % родителей дети учатся в школах с обязательной школьной формой, у 60 % – должны придерживаться дресс-кода. С необходимостью наличия строгих рекомендаций относительно внешнего вида согласились 72 % респондентов, 22 % считают иначе.

«На вопрос, как именно ребенок должен одеваться в школу, мнения родителей разделились: 43 % отметили "белых верх – черный низ" или деловой стиль, 33 % за одинаковую школьную форму. Интересно, что 54 % родителей считают, что форма дисциплинирует и помогает не отвлекаться от занятий, 38 % – что форма нивелирует видимую разницу в доходах родителей», – говорится в тексте исследования.

Говоря о текущих запретах, респонденты указали, что в школах, где учатся их дети, запрещены пирсинг (36 %), цветные волосы (34 %) или пряди (29 %), яркая одежда и рваные джинсы (44 %), татуировки (35 %). Что касается личного отношения родителей к запретам, то 36 % отметили, что разрешили бы цветные пряди, 15 % – цветные волосы, 13 % – пирсинг, 10 % – яркую одежду и рваные джинсы.

Исследование проводилось с 19 по 26 февраля среди 15,5 тысячи пользователей проекта.

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#дети #школа

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