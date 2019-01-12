В Благовещенске пьяного водителя приговорили к колонии строгого режима

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В Благовещенске осужден мужчина за управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Причем пьяным за рулем его ловили дважды. Несколько лет назад он уже был судим и освобожден по УДО.

В октябре 2018 года горожанина арестовали на 10 суток после того, как поймали за рулем в состоянии опьянения и к тому же без прав, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Через месяц, в ноябре 2018 года, благовещенца остановили сотрудники ГИББД, когда он ехал по улице Театральной на автомобиле «тойота». Мужчина отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения, тем самым признав, что нетрезв.

В суде благовещенец полностью признал вину и раскаялся. Это, а также активное сотрудничество со следствием, наличие несовершеннолетнего ребенка и состояние здоровья подсудимого в суде были признаны смягчающими вину обстоятельствами.

При этом рецидив преступлений стал обстоятельством, отягчающим наказание. За повторное пьянство за рулем суд приговорил горожанина к 10 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года. Однако в общей сложности, по решению суда, он проведет 1 год 3 месяца в исправительной колонии строгого режима. Срок увеличился за счет того, что подсудимому отменили условно-досрочное освобождение от июля 2014 года и к назначенному наказанию частично присоединили наказание, неотбытое по приговору 2014 года.

Мужчину взяли под стражу в зале суда.