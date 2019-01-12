Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:45 2

В Благовещенске пьяного водителя приговорили к колонии строгого режима

В Благовещенске пьяного водителя приговорили к колонии строгого режима
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске осужден мужчина за управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Причем пьяным за рулем его ловили дважды. Несколько лет назад он уже был судим и освобожден по УДО.

В октябре 2018 года горожанина арестовали на 10 суток после того, как поймали за рулем в состоянии опьянения и к тому же без прав, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Через месяц, в ноябре 2018 года, благовещенца остановили сотрудники ГИББД, когда он ехал по улице Театральной на автомобиле «тойота». Мужчина отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения, тем самым признав, что нетрезв.

В суде благовещенец полностью признал вину и раскаялся. Это, а также активное сотрудничество со следствием, наличие несовершеннолетнего ребенка и состояние здоровья подсудимого в суде были признаны смягчающими вину обстоятельствами.

При этом рецидив преступлений стал обстоятельством, отягчающим наказание. За повторное пьянство за рулем суд приговорил горожанина к 10 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года. Однако в общей сложности, по решению суда, он проведет 1 год 3 месяца в исправительной колонии строгого режима. Срок увеличился за счет того, что подсудимому отменили условно-досрочное освобождение от июля 2014 года и к назначенному наказанию частично присоединили наказание, неотбытое по приговору 2014 года.

Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Просмотров всего: 110

#закон #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия 8

В Благовещенске осужден водитель, регулярно попадавшийся пьяным за рулем
Происшествия 4

Благовещенские автоинспекторы усилят контроль за пешеходами и водителями
Происшествия 17

В центре Благовещенска внедорожник поехал против всех (видео)
Общество

В Госдуме хотят дать пассажиру право сдавать билет после трех часов задержки рейса
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Гефест

    Гефест
    10 минут назад

    С усердием к успеху шёл и пришёл. Эпично.

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    4 минуты назад

    хорошо, что от мировых эту статью передали городским судам! пару-тройку таких посадок, может и порядку станет больше

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь