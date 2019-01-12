Холодный ветер и снег: прогноз погоды в Амурской области на 13 марта

В Амурскую область после потепления пришли холода. По прогнозу синоптиков Амурского гидрометцентра, в среду, 13 марта, в регионе пройдет снег – от слабого до умеренного, а холодный ветер местами усилится до 14 метров в секунду.

Снег начнется ночью. Осадки будут сопровождаться холодным северо-западным ветром силой от 3 до 8 метров в секунду. Местами порывы усилятся до 14 метров в секунду. В темное время суток температура воздуха в северных районах опустится до 8…13 градусов ниже нуля, местами похолодает до 20 градусов мороза. По югу области ночью будет 2…7 градусов ниже нуля.

Днем на большей части Приамурья пройдут слабые осадки в виде снега или мокрого снега. Ветер северный, северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по северу – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, местами около 10 градусов со знаком минус, а по югу – от 0 до 5 градусов тепла.

В Благовещенске ночью облачно, слабый снег. Ветер северо-западный, 5–10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 5 до 7 градусов со знаком минус. Днем небо затянут облака, но осадков не предвидится. Направление ветра не изменится, он усилится до 6–11 метров в секунду. Столбики уличных термометров поднимутся до 1…3 градусов выше нуля.