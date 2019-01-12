Начинается строительство китайского пункта пропуска у моста Благовещенск – Хэйхэ
Строительство китайского пункта пропуска, расположенного у строящегося моста Благовещенск – Хэйхэ, предположительно, начнется 18 марта. Об этом, как пишет Biang.ru, сообщает телевидение Хэйхэ.
9 марта на месте строительства моста с китайской стороны побывал председатель горкома КПК Хэйхэ Цинь Энтин. Он осмотрел стройку, выслушал доклады ответственных за строительство объекта и обсудил с руководством компании-подрядчика планы по строительству пункта пропуска перед въездом на мост.
Как сообщает телеканал, пункт пропуска будет расположен в 1,1 километра от въезда на мост. Объем инвестиций в объект составит 297 миллионов юаней (44 миллиона долларов США).
Ожидается, что пассажиропоток через пункт пропуска составит 2,85 миллиона человек в год, а грузопоток – 6,2 миллиона тонн в год.
Ранее сообщалось, что китайские рабочие завершили работы по надвижке коробчатых балок на основной части моста, а российским строителям осталось менее 100 метров до точки соединения двух частей моста. Ожидается, что соединение китайской и российской частей моста произойдет к концу марта.
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