Начинается строительство китайского пункта пропуска у моста Благовещенск – Хэйхэ

9 марта на месте строительства моста с китайской стороны побывал председатель горкома КПК Хэйхэ Цинь Энтин. Он осмотрел стройку, выслушал доклады ответственных за строительство объекта и обсудил с руководством компании-подрядчика планы по строительству пункта пропуска перед въездом на мост.

Как сообщает телеканал, пункт пропуска будет расположен в 1,1 километра от въезда на мост. Объем инвестиций в объект составит 297 миллионов юаней (44 миллиона долларов США).

Ожидается, что пассажиропоток через пункт пропуска составит 2,85 миллиона человек в год, а грузопоток – 6,2 миллиона тонн в год.

Ранее сообщалось, что китайские рабочие завершили работы по надвижке коробчатых балок на основной части моста, а российским строителям осталось менее 100 метров до точки соединения двух частей моста. Ожидается, что соединение китайской и российской частей моста произойдет к концу марта.