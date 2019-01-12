24 000 амурских пенсионеров ожидают прибавку к пенсии

Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект, который вносит изменения в федеральный закон «О государственной социальной помощи». Индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума пенсионера. Документ планируется принять 21 марта.

Документ получил положительную рекомендацию комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Депутаты согласились с необходимостью пересмотреть правила повышения пенсии для четырех миллионов граждан. Дело в том, что после январской индексации страховых пенсий на 7,05 % большинство получателей социальной доплаты к пенсии не почувствовали существенного увеличения своих доходов, так как увеличение размера пенсии, случившееся в результате индексации, повлекло автоматическое уменьшение размера социальной доплаты либо вообще утрату права на ее получение – если пенсия в результате индексации превысила прожиточный минимум пенсионера. Поэтому у некоторых пенсионеров прибавка произошла только на величину роста прожиточного минимума в регионе.

С начала года в Приамурье он вырос с 8 726 до 8 846 рублей, то есть на 120 рублей. Многие пенсионеры давно называли этот механизм несправедливым.

Предлагаемые президентом России поправки в закон позволят сначала доводить общую сумму доходов пенсионера до прожиточного минимума, а затем проводить индексацию пенсии. Иными словами, к прожиточному минимуму всегда будет добавляться «шапка» индексации. У каждого она будет своя, в зависимости от основной суммы пенсии или единовременной денежной выплаты, если человек – федеральный льготник.

В Амурской области живут 24 000 пенсионеров, получающих социальную доплату к пенсии до прожиточного минимума. Это пожилые люди, инвалиды, взрослые и дети-получатели пенсий по случаю потери кормильца, чья пенсия и иные выплаты не дотягивают до минимума. Сейчас амурское отделение Пенсионного фонда готовится к перерасчету выплат согласно предложению.

«Планируется пересчитать выплаты, начиная с января 2019 года. Пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд России и подавать какие-либо заявления. Если документ будет принят в плановый срок, то мы успеваем начать выплаты в мае и завершить до 1 июля», – рассказала управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Амурской области Елена Гончарова.

В качестве примера в ПФР приводят следующий случай: в декабре 2018 года пенсионер получал страховую пенсию в размере 8 000 рублей и доплату к пенсии – 726 рублей, его суммарный доход был равен величине прожиточного минимума в 2018 году – 8 726 рублей. После январской индексации на 7,05 % сумма пенсии выросла до 8 564 рублей, то есть доход пенсионера в январе 2019 года должен был увеличиться на 564 рубля. Однако на руки он получил по-другому: 8 564 рубля – пенсию и 282 рубля – доплату к пенсии. Таким образом, суммарный доход составил 8 846 рублей – это новая величина прожиточного минимума пенсионера. Получается, совокупный доход пенсионера в январе 2019 года увеличился на 120 рублей. В соответствии с предложенными законодательными поправками прибавку в размере 564 рубля планируется доплачивать сверх новой величины прожиточного минимума, поэтому совокупный доход пенсионера увеличится на 564 рубля и составит 9 410 рублей (8 846 рублей + 564 рубля = 9 410 рублей).